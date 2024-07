Skrajna prawica idzie po władzę we Francji. Jak może to wpłynąć na sytuację kobiet?

W kwestiach zdrowia kobiet politycy postanowili skupić się na programach leczenia endometriozy oraz „konsultacjach wspierających” w przypadku menopauzy i niepłodności. Ruch Narodowy zapowiada też zlikwidowanie tak zwanych pustyń medycznych, czyli miejsc, gdzie brakuje lekarzy, poprzez zachęcanie tych, którzy przeszli na emerytury, do ponownego przyjmowania pacjentów. Jest też pomysł wprowadzenia urlopów menstruacyjnych.

Koncepcjami na zatrzymanie spadającego wskaźnika urodzeń jest u Macronistów stworzenie trzymiesięcznego urlopu porodowego dla obojga rodziców, który miałby zastąpić obecny urlop rodzicielski, zdaniem wielu obywateli zbyt krótki i zbyt słabo płatny. Jordan Bardella chce wprowadzić zachęty podatkowe dla rodziców oraz pożyczkę publiczną o zerowej stopie oprocentowania na urodzenie trzeciego dziecka. Nowy Front Ludowy opowiada się za zwrotem kosztów prokreacji wspomaganej medycznie.

Co może się zmienić?

Czy dojście do władzy prawicowego Zjednoczenia Narodowego zmieni sytuację francuskich kobiet?

– Skrajna prawica cieszy się istotnym wzrostem poparcia wśród kobiet. Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, w ostatnich tygodniach próbował zabiegać o głosy kobiet, odnosząc się do potrzeby walki o ich prawa, także w odniesieniu do zatrudnienia i praw pracowniczych. Partia oraz jej główna postać, Marine Le Pen, zbudowała również swoją narrację na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa kobietom, łącząc tę kwestię z polityką imigracyjną – ocenia Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. – Le Pen poparła też wpisanie dobrowolnego przerywania ciąży do konstytucji, chociaż kilkoro jej deputowanych było temu przeciwnych lub wstrzymało się od głosu. W głosowaniach w parlamencie krajowym i europejskim, które dotyczyły m.in. praw kobiet (np. w sprawie równości wynagrodzeń), partia często nie brała udziału lub wstrzymywała się od głosu, co również może świadczyć o tym, że w przypadku dojścia do władzy jej działania nie będą w istotnie przyczyniać się do rozwiązania problemów i zniwelowania nierówności, z którymi wciąż borykają się kobiety we Francji. Środowiska feministyczne wzywają do głosowania na lewicę.

Dziennikarze serwisu internetowego „20 minutes” poprosili ekspertki o ustosunkowanie się do „kobiecych” postulatów Zjednoczenia Narodowego, przedstawionych w wideo nagranym przez Bardellę. Sarah Durocher, przewodnicząca Rady ds. planowania rodziny i członkini Wysokiej rady ds. równości, podkreśliła, że większość przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć ma miejsce w domu i w bliskim otoczeniu, trudno więc wiązać je z polityką migracyjną.

- Utożsamiając wszystkich gwałcicieli z imigrantami, "RN wykorzystuje przemoc wobec kobiet do mówienia o imigracji, aby potwierdzić rasistowską nienawiść" – wyjaśnia ekonomistka Rachel Silvera, która specjalizuje się w nierównościach płci na rynku pracy.