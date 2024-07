Polka w Holandii: W tym kraju można funkcjonować bez znajomości języka niderlandzkiego

- Z moich obserwacji wynika, że dla wielu Holendrów jest to dosyć normalne, że mając 25, 26 czy 28 lat wynajmują wspólnie mieszkanie, aż do momentu, gdy będzie ich stać na zakup nieruchomości. Czasem standard w tych mieszkaniach jest zatrważająco niski, skrzypi podłoga, okna wymagają wymiany, ale ludzie to uwielbiają i to też jest fajne, że nie ma presji, żeby to własne mieszkanie mieć – wyjaśnia Polak.

Ania zaś wskazuje na inny trend panujący w kraju tulipanów. - Młodzi ludzie szybko się usamodzielniają. Wybija osiemnastka i już chcą opuszczać rodzinny dom. Dzięki pomocy socjalnej łatwiej i szybciej mogą się usamodzielnić – mówi Polka.

Holenderski rząd chce wprowadzić regulację czynszów. Poza tym, aby rozwiązać problem niedoboru mieszkań, planuje, że do 2030 roku zostanie wybudowanych 900 tys. domów. 350 tys. (40 proc.) własnościowych lub pod wynajem w średnich cenach, 50 tys. wybudują spółdzielnie mieszkaniowe, a pozostałe 300 tys. zostanie przeznaczone na sprzedaż na wolnym rynku.

Dwa rodzaje emigrantów

W Holandii mieszka ok. 250 tys. Polaków, oficjalnie zarejestrowanych jest ponad 160 tys., a ok. 90 tys. przebywa tu czasowo. 130 tys. Polaków to imigranci, 30 tys. już urodziło się w Holandii. Czy kiedykolwiek moi rozmówcy poczuli się gorzej, że nie są Holendrami? - Tutaj każdy jest równy i ma równy start. Nigdy nie odczułem gorszego traktowania, tylko dlatego że jestem z Polski – zauważa Artur. Analityk dodaje, że na każdym etapie edukacji otrzymywał ogromne wsparcie, bezpłatne podręczniki do nauki języka niderlandzkiego, pomoc uczniów i nauczycieli. - I za to jestem wdzięczny Holandii. Dzięki temu, że wszyscy są sobie równi, można pójść do góry w drabince społecznej. I to jest piękna sprawa – uśmiecha się.