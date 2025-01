Płeć coraz bardziej wpływa na poglądy polityczne młodych. W jakim kierunku zmierzamy?

Pokoleniowy rozłam

Nowe pokolenia zdają się przeczyć do tej pory utartym schematom.

- Luka płci w wyborach w obecnej formie jest rzeczą względnie nową - mówi dr hab. Karolina Krasuska, założycielka Pracowni Gender/Sexuality - Jej początki można dostrzec od wyborów Ronalda Reagana w 1980 roku. Wcześniej ta luka wyglądała wprost przeciwnie – to mężczyźni byli nastawieni bardziej liberalnie, a kobiety konserwatywnie - zaznacza.

Choć różnice w preferencjach wyborczych kobiet i mężczyzn z pokolenia Z są wyraźnie widoczne, statystyki te są jedynie soczewką, która przybliża znacznie szerszy podział w podejściu do istotnych problemów współczesnego świata. Potwierdzają to wyniki badania Ipsos z 2024 roku. Analiza odpowiedzi z 31 krajów wykazała, że w kwestiach równości płci największe różnice w opiniach między kobietami a mężczyznami występują w grupie wiekowej 18–29 lat. Aż 51 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że od mężczyzn oczekuje się zbyt wiele w kontekście wspierania równości płci. Podobny odsetek osób (46 proc.) zgodziło się z opinią, że: „W dążeniu do promowania równości kobiet posunęliśmy się tak daleko, że zaczęliśmy dyskryminować mężczyzn”. Różnice w tej kwestii są szczególnie wyraźne wśród pokolenia Z, gdzie rozbieżność między młodymi mężczyznami a kobietami wynosi aż 20 punktów procentowych. Sześciu na dziesięciu młodych mężczyzn (60 proc.) uważa, że promowanie równości kobiet odbywa się kosztem mężczyzn, podczas gdy wśród młodych kobiet tę opinię podziela cztery na dziesięć (40 proc.). W pokoleniu baby boomers przekonanie to jest mniej powszechne, choć nadal zauważalne: ze wspomnianym stwierdzeniem zgadza się 43 proc. mężczyzn i 30 proc. kobiet. W Polsce, niezależnie od grupy wiekowej, 46 proc. mężczyzn uważa, że działania na rzecz równości kobiet dyskryminują mężczyzn, w porównaniu do 24 proc. kobiet.

- Nie chciałabym myśleć o równości płci jako o konkurencji – mówi dr hab. Karolina Krasuska. - To nie jest kwestia ‘albo-albo’, nie chodzi o zajmowanie się wyłącznie jednym kosztem drugiego.

Średnio w 31 badanych krajach około dwóch na pięciu ludzi (39 proc.) określa siebie jako feministów. Kobiety częściej niż mężczyźni identyfikują się z tym pojęciem – 45 proc. kobiet w porównaniu do 32 proc. mężczyzn. Młodsze kobiety, szczególnie z pokolenia Z, częściej określają się jako feministki w porównaniu do starszych generacji. Aż 52 proc. kobiet z tego pokolenia uważa się za feministki, podczas gdy tylko 34 proc. ich rówieśników podziela to przekonanie. W Polsce, niezależnie od wieku, 27 proc. mężczyzn zgadza się z tym określeniem, w porównaniu do 39 proc. kobiet.

- W Polsce przez ostatnie 10 lat feminizm stał się bardziej widoczny i wszedł do mainstreamu. Pokolenie 18–29-latków ma tego świadomość - mówi dr hab. Karolina Krasuska.