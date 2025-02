Czy nauczyciele to "różowe słonie"?

Czy zawód nauczyciela jest zbyt sfeminizowany? Fundacja Dobre Państwo złożyła do Senatu petycję, w której domaga się, by co najmniej 35 proc. nauczycieli w każdej szkole stanowili mężczyźni. Dziś w Polsce ponad 84 proc. pedagogów to kobiety.

Czy szkoły powinny być bardziej różnorodne?

Różne punkty widzenia ważne są wszędzie i myślę też, że i nauczycielki, poszczególne nauczycielki przekazują różne punkty widzenia, bo każdy ma swoje doświadczenia życiowe, swoje własne poglądy – zauważa Joanna Ćwiek-Świdecka. Autorzy petycji Fundacji Dobre Państwo podkreślają, że mężczyźni mogą pokazywać dzieciom inną perspektywę – zwłaszcza tym, które wychowują się bez ojców.

Czy płeć nauczyciela ma znaczenie?

W dzisiejszych czasach szkoła pełni funkcję wychowawczą i myślę, że powinna i zaczyna pełnić w coraz większym stopniu, bo dostęp do wiedzy jest na wyciągnięcie ręki. Coraz mniej w szkole chodzi o to, żeby wyuczyć konkretnych informacji, choć oczywiście wiedzę ogólną trzeba posiadać, bo to jest ważne w życiu – mówi Joanna Ćwiek-Świdecka.