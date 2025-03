Do jakich refleksji powinny skłaniać te dane z raportu, mówi dr Agnieszka Kwiatkowska, socjolog i politolog z Uniwersytetu SWPS z Warszawie. Jej zdaniem nie ma tu powodów do niepokoju czy żalu nad nieskutecznością działań na rzecz równouprawnienia. Zmiany w sytuacji społecznej kobiet są wyraźnie widoczne – dziś już właściwie opinia, że kobiety nie nadają się do funkcjonowania w określonych obszarach, nie pojawia się w przestrzeni publicznej; tak jest np. w polityce. Badaczka podkreśla jednak, że zanikanie mocno utrwalonych stereotypów nie idzie krok w krok z realnymi zmianami społecznymi. Aby utarte przekonania zniknęły, potrzeba często dużo więcej czasu niż na samo wprowadzenie pożądanej zmiany. Dr Kwiatkowska zwraca także uwagę, że np. fakt, iż respondenci zauważają istnienie takiego problemu jak przemoc wobec kobiet (to, że częściej są one ofiarami niż mężczyźni), to powód do optymizmu. Świadomość społeczna w tym zakresie jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem na drodze do zmian w tym zakresie.

- Mówiąc o badaniach IPSOS, warto zauważyć, że nie pokazuje ono pełnego stereotypu kobiety i mężczyzny w Polsce – mówi ekspertka. – Wykorzystany został w nich specyficzny dobór pytań ze względu na kontekst międzynarodowy – stąd m.in. pytania o wczesne małżeństwo, które dotyczą np. Indii, liczba pytań jest też bardzo mała. Brakuje tych, które pokazałyby pozytywne elementy stereotypu kobiety, dotyczące tworzenia relacji społecznych, kompetencji emocjonalnych i tym podobnych. Ale również w samym tym badaniu są pozytywne aspekty – proszę zobaczyć, że takie kwestie jak uczęszczanie do szkoły i na uniwersytet czy możliwość uczestniczenia w życiu finansowym pokazują równość płci, a nawet lekką przewagę kobiet nad mężczyznami w tym zakresie – mówi dr Kwiatkowska.

Jak zdaniem ekspertki można systemowo wspierać dążenia do równouprawnienia płci?

- O ile uważam, że obecnie należy zostawić prawo wyborcze w spokoju – chociaż są znacznie mocniejsze wersje systemów kwotowych, np. system suwakowy, w którym mężczyźni i kobiety są na listach wyborczych naprzemiennie, co daje znacznie lepsze pozycje kobietom niż według obecnie obowiązującej ustawy), o tyle sądzę, że organy państwa mogą wiele zrobić dla równouprawnienia kobiet w innych sferach, które pokazuje raport Ipsos:

• Odnośnie do przemocy – zwalczanie jej bez oglądania się na tradycję i „świętość rodziny”, usprawnienie procedur sądowych i lepsza ochrona ofiar; odpowiednio surowe kary za gwałt, bez wtórnej wiktymizacji ofiar.