Pokolenie Z wpada w zawodowe sidła starszych generacji. Czego nie mogą przeskoczyć młodzi?

Opracowanie raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Dynamika czasu pracy” Fundacji WłączeniPlus towarzyszy konkursowi Sukces Pisany Szminką. Zgromadzone w nim dane potwierdzają to, o czym mówi się już od dawna: Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Europie, a czynniki, które o tym decydują, to nie tylko ambicje ludzi, ale przede wszystkim sytuacja ekonomiczna. Chęć zdobycia środków finansowych pozwalających na zaspokojenie potrzeb na określonym poziomie sprawia, że wiele osób jest zmuszonych do aktywności zawodowej w więcej niż jednym miejscu zatrudnienia. Jeśli natomiast chodzi o właścicieli firm – muszą oni poświęcać coraz więcej czasu na prowadzenie działalności. To wszystko sprawia, że Polacy mają poważne problemy z utrzymaniem równowagi pomiędzy zawodowym i prywatnym.

Polacy pracują coraz więcej

Informacje zgromadzone we wspomnianym raporcie nie tylko potwierdzają wcześniejsze obserwacje na ten temat. Z opracowania wynika, że z roku na rok rośnie liczba osób, które zauważają, iż pracują coraz więcej. Aż 42 proc. polskich przedsiębiorczyń, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowało, że poświęca pracy więcej czasu niż przed rokiem, przy czym blisko co piąta przyznała, że pracuje „znacznie więcej” Wydłużanie się czasu poświęcanego pracy dotyczy także ogółu badanych – blisko co czwarty ankietowany przyznał, że pracuje więcej niż rok temu. Największy odsetek tych wskazań odnotowano w grupie młodszych Millenialsów (25-34 lata) – aż 40 proc.

– Odsetek osób deklarujących, że pracują więcej niż przed rokiem, zwłaszcza wśród kobiet prowadzących biznes, jest sygnałem ostrzegawczym – skomentowała wyniki badania Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką i prezeska Fundacji WłączeniPlus. –Wzrost obciążeń zawodowych może prowadzić do przemęczenia i wypalenia zawodowego, zwłaszcza jeśli nie idzie w parze ze wzrostem efektywności czy dochodów. Dla wielu przedsiębiorczyń to czas próby – zarządzanie firmą w dynamicznym środowisku wymaga coraz większej odporności i umiejętności adaptacji. Warto więc zastanowić się, jak tworzyć warunki sprzyjające bardziej zrównoważonemu modelowi pracy, który nie tylko przynosi wyniki biznesowe, ale także dba o dobrostan ludzi – podsumowała.

Ile pracuje pokolenie Z?

Co ciekawe: choć mogłoby się wydawać, że często postrzegane jako asertywne pokolenie Z będzie sobie lepiej radzić z utrzymywaniem balansu między pracą i innymi aktywnościami, z badania wynika, że wcale tak nie jest. W grupie Zetek (18-24 lata) odsetek osób, które zauważyły, że pracują więcej niż rok wcześniej, wyniósł 37 proc. To niewiele mniej niż 40 proc. wśród ankietowanych należących do młodszych Millenialsów, a dużo więcej, niż 14 proc. wśród respondentów z pokolenia X (45-65 lat).