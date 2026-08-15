Większość udziałowców to osoby w podeszłym wieku, z których część chce wycofać środki z inwestycji.

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Losy hotelu Adlon Kempinski zależne od wyniku głosowania udziałowców

W związku z tym zarząd funduszu zaproponował sprzedaż hotelu za kwotę co najmniej 280 mln euro. Wspomniane głosowanie w tej sprawie rozpoczęło się pod koniec lipca i potrwać ma około czterech tygodni. Aby transakcja została zatwierdzona, musi poprzeć ją co najmniej 75 proc. głosujących. Jeśli tak się stanie, hotel trafi na międzynarodowy przetarg, wyjaśnia Well.pl.

Ewentualna zmiana właściciela nieruchomości ma nie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie obiektu. Operator sieci Kempinski dysponuje umową dzierżawy obowiązującą do końca 2032 r., co gwarantuje pełną ciągłość obsługi gości.

Adlon Kempinski w Berlinie. Hotel z długą historią. Gościł m.in. Alberta Einsteina i Elżbietę II

Pierwotny Hotel Adlon otwarty został w 1907 r. i szybko zyskał status jednego z najbardziej prestiżowych adresów w Europie. Obiekt znajduje się bowiem przy Unter den Linden, tuż obok Bramy Brandenburskiej. Przez dekady Adlon przyciągał światowe elity polityczne, naukowe i artystyczne. Jego gośćmi byli m.in. Charlie Chaplin i Albert Einstein.

Po zniszczeniu w pożarze w 1945 r. obiekt został odbudowany w historycznym miejscu i ponownie otwarty w 1997 r. Od tamtej pory gościł wiele głów państw i monarchów, w tym m.in. Baracka Obamę i królową Elżbietę II.

„Dziś to nie tylko pięciogwiazdkowy hotel, lecz także jedna z ikon miasta – miejsce o statusie porównywalnym z paryskim Ritzem” – zauważa Well.pl.

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