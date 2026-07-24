Młodsi konsumenci coraz częściej rezygnują z tak modnych ostatnio tostów z awokado czy matchy na mleku owsianym na rzecz wspomnianych konserw. Jak zauważa serwis, „[…] sardynki stały się nowym papierkiem lakmusowym współczesnego stylu życia. Łączą w sobie nostalgię, pragmatyzm i pragnienie luksusu w zasięgu ręki”.

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Sardynki w puszce hitem wśród pokolenia Z. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po te zapomniane konserwy

Wyraźne zmiany na rynku obserwują producenci i sprzedawcy. Brytyjski The Tinned Fish Market ma już w swojej ofercie 86 wariantów sardynek i zauważa, że po produkty te sięga obecnie znacznie więcej młodszych konsumentów niż wcześniej.

Nową modę widać również na spotkaniach towarzyskich. Popularność zyskują „tinned fish parties”, na których zamiast tradycyjnych desek serów pojawiają się te z owocami morza, w tym m.in. z sardynkami z puszki.

Pokolenie Z wierzy, że sardynki w puszce sprzyjają „pielęgnacji od wewnątrz”

Wzrost popularności sardynek, jak wyjaśnia Well, wiąże się z chęcią optymalizacji przez pokolenie Z każdego aspektu życia (tzw. maxxing). W trendzie tym ryby w puszce przedstawiane są jako sposób na „pielęgnację od wewnątrz”.

Sardynki to rzeczywiście jeden z najbardziej odżywczych produktów w puszce. Stanowią źródło pełnowartościowego białka, kwasów omega-3, a także witaminy D, wapnia i żelaza.

Jednak jak podkreślają eksperci, niektórzy zwolennicy nowego trendu popadają w przesadę. Mowa o „sardynkowych postach”, czyli diecie, w której przez kilka dni z rzędu spożywa się tylko sardynki, co może prowadzić do problemów jelitowych, zmęczenia i efektu jojo.

Wzrost popularności sardynek wśród pokolenia Z. Nowy trend może być zagrożeniem dla planety

Nowy trend zakupowy, jak zauważa Well.pl, ma również negatywne skutki dla planety. Przełowienie wraz ze zmianami klimatu przyczyniło się do drastycznego spadku populacji sardynek w Maroku, które odpowiada za połowę światowej produkcji tych ryb.

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