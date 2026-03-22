Bella Hadid nową globalną ambasadorką znanej marki: Promuję produkty, w które wierzę

Bella Hadid dwa lata temu stworzyła markę Ôrəbella oferującą luksusowe perfumy łączące zapach z pielęgnacją skóry.
Jeździ konno odkąd nauczyła się chodzić, dziedzicząc tę pasję po swojej mamie. Lata spędzone na farmie w Pensylwanii pozwoliły jej do tego stopnia udoskonalić umiejętności w tej dziedzinie, że zamierzała wystąpić w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r.. Borelioza, z którą zmaga się od 16. roku życia, pokrzyżowała te plany, jednak zamiłowanie do koni pozostało niezmienne. – Większość modelek praktykuje jogę. W mojej opinii jazda konna przynosi równie pożądane efekty. Musisz odłożyć swoje ego na bok, koncentrując się na tym, aby koń wypełniał twoje polecenia i poruszał się w pożądany przez ciebie sposób – wyjaśniała w rozmowie z „Harper's Bazaar” przed dziesięcioma laty.
Cenna umiejętność nabyta za sprawą życiowej pasji pozwala Belli Hadid realizować ambitne plany w dziedzinach innych niż sport, nadal jednak bliskich jej zamiłowaniom. Jak podkreśla, rozpoczęty według chińskiego kalendarza 17 lutego Rok Ognistego Konia sprzyja jej artystycznym inicjatywom, dostarczając niezliczonych pomysłów na dalsze działania twórcze. – To rok rozwoju i lepszego zrozumienia siebie. A dla mnie zaufanie własnej intuicji i wypatrywanie z ciekawością tego, co pojawi się po drodze, ma ogromne znaczenie – deklaruje w jednym z najnowszych wywiadów dla „Vogue”. Stanowisko pierwszej globalnej ambasadorki Prada Beauty to jeden z licznych dowodów na to, że symboliczny patron obecnego roku sprzyja 29-letniej modelce.
Gładko zaczesane włosy, brak biżuterii oraz pozbawiony ozdób i wzorów czarny top niemal zakrywający szyję, pozwalają wyeksponować delikatny makijaż Belli Hadid promującej najnowszy produkt kosmetyczny marki Prada: róż do policzków Prada Touch. Dostępny w eleganckich opakowaniach o kształcie tożsamym z logo firmy, ma kremową konsystencję, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie na skórze. – Róż to synonim życia – mówi 29-latka w rozmowie z „Vogue”. – Kiedy rano doskwiera mi brak energii, co przy moich problemach z odpornością oraz pracoholizmem jest zjawiskiem powszechnym, nałożenie tego kosmetyku nastraja mnie optymistycznie – dodaje.
Argumenty przemawiające za wyborem posągowej modelki do rzeczonej roli również mogą napawać optymizmem. – Bella Hadid to partnerka, która podziela naszą pasję do piękna i kreatywnych eksperymentów bez ograniczeń. Cieszymy się, że będzie reprezentować naszą markę i wartości, które sama uosabia. Łączy w sobie autentyczność z artystyczną odwagą – podkreślała w komunikacie prasowym Rosa Carriço, prezes Prada Beauty i Miu Miu Beauty. Modelka, która ma w swoim dorobku udział w pokazach tak prestiżowych domów mody jak m.in. Chanel, DKNY, Michael Kors, Ralph Lauren, Marc Jacobs czy Versace, również entuzjastycznie wypowiada się na temat nowo nawiązanej relacji biznesowej. – Prada stanowi dla mnie synonim luksusu. Z dzieciństwa pamiętam przepiękną kolekcję torebek mojej mamy sygnowaną ikonicznym logo. Współpraca z Pradą to dla mnie zaszczyt. Cenię markę za jej autentyczność, nietuzinkowe pomysły i odwagę w kreowaniu nowych trendów. Wiara w potęgę produktów, które sygnuję własnym nazwiskiem, jest dla mnie nie do przecenienia. Mam doskonałe porozumienie z zespołem kreatywnym Prady i bardzo cieszymy się na naszą współpracę. Nigdy nie zdecydowałabym się na promowanie czegokolwiek, w co nie wierzę – zastrzegała w rozmowie z „Marie Claire”.
Vanessa Kirby została nową globalną ambasadorką Lancôme. W ramach wykonywanego zawodu odtwórczyni roli księżniczki Małgorzaty stosuje niekonwencjon...
O jakości współpracy z włoskim domem mody odtwórczyni roli Ruby w serialu „The Beauty” miała okazję przekonać się już w lutym bieżącego roku podczas prezentacji kolekcji jesień/zima 2026. Wystąpiła wówczas na wybiegu w czterech zestawach ubrań Prady, a przypieczętowaniem nowej relacji biznesowej był wybór kreacji sygnowanej logo marki na tegoroczne afterparty organizowane przez redakcję magazynu „Vanity Fair” po gali rozdania Oscarów. 29-latka pojawiła się na przyjęciu w eleganckim białym komplecie złożonym z eksponującego plecy topu, długiej wąskiej spódnicy z rozcięciem oraz apaszki nonszalancko przerzuconej przez prawe ramię. Dopełnieniem stylizacji był imponujących rozmiarów pierścionek Chopard widoczny na lewej dłoni gwiazdy, a klasyczny krój stroju zestawiony z gładko zaczesanymi włosami sprawił, że jej wygląd porównano do Carolyn Bessette Kennedy. – Kwintesencja minimalizmu lat 90. Rezygnując ze zbędnych dodatków, Bella Hadid bezbłędnie zestawiła wszystkie elementy stroju. Wyglądała zjawiskowo – pisano w „Harper’s Bazaar”.
Perfekcjonizm gwiazdy, tak doceniany przez wielbicieli mody na świecie, dla niej samej bywa wyczerpujący i, wbrew pozorom, utrudnia realizację niektórych zawodowych zadań. Podczas pracy na planie serialu „The Beauty” przekonała się o tym zarówno ona sama, jak i członkowie współpracującej z nią ekipy filmowej. – Cały zespół powtarzał mi, że muszę powściągnąć mój perfekcjonizm. Czuję się najlepiej wtedy, gdy w pełni kontroluję sytuację. Tym razem jednak musiałam przyjąć inną postawę. Nienaganny wygląd miał przy tym projekcie najniższy priorytet, co dla mnie było nową i bardzo wartościową lekcją. Z pewnością zapamiętam ją do końca życia – mówiła w rozmowie z „Vogue”, powołując się na serial, w którym wciela się w rolę supermodelki pragnącej za sprawą tytułowego leku na zawsze zachować nieskazitelny wygląd.
Ponad dwie dekady po udziale Nicole Kidman w kampanii reklamowej perfum sygnowanych logo Chanel, aktorka znów została ambasadorką marki. Mimo trudn...
Wprawdzie w przypadku obdarzonej nietuzinkową urodą gwiazdy taki specyfik nie jest potrzebny, to w licznych wywiadach deklaruje chęć podjęcia kolejnych wyzwań aktorskich i wcielania się w role dalekie od jej obecnego wizerunku. – Marzę o kolejnych projektach filmowych. Modeling pozwala mi wprawdzie realizować się artystycznie i proponować wiele kreatywnych rozwiązań, ale lubię się rozwijać. Kocham kino i zazdroszczę aktorom tego, że mogą wcielać się w różnorodne role – mówiła w rozmowie z „The Hollywood Reporter”.
Trudno też mówić o powtarzalności realizowanych przez nią projektów. Poza sukcesami w świecie mody, córka byłej modelki Yolandy Hadid aktywnie działa w branży beauty. Dwa lata temu stworzyła markę Ôrəbella oferującą luksusowe perfumy łączące zapach z pielęgnacją skóry. Do pięciu wariantów kosmetyku cenionych przez odbiorców za ich unikatową nutę zapachową i efektowne flakony kształtem przypominające geodę – Window2Soul, Nightcap, Salted Muse, Eternal Roots oraz Blooming Fire – w marcu dołączyła nowa kompozycja, Jasmine Blues. Zestawienie nuty zapachowej jaśminu, niebieskiego lotosu, bergamotki, goździków, płatków róży i drzewa cedrowego ma przywodzić na myśl wiosnę, o czym dodatkowo świadczy wyznaczona na 20 marca data premiery kosmetyku. W odróżnieniu od poprzednich kolekcji, najnowsze perfumy sygnowane logo Ôrəbella są dostępne w limitowanej edycji, co wielbicielki nut zapachowych tworzonych przez Bellę Hadid powinno zmotywować do niezwłocznego podjęcia decyzji zakupowych. Dla założycielki marki będzie to kolejny dowód na to, że Rok Ognistego Konia przebiega po jej myśli.
„Pamiętam, że powiedziano mi: ‘Kiedy osiągasz pewien wiek, powinnaś ściąć włosy'. Nie rozumiałam, dlaczego istni...
Firma zamyka ubiegły rok przychodami na poziomie 2,4 mld euro i umacnia globalną pozycję, zwiększając zaangażowa...
Błyskawiczna zmiana paznokcia bez chemicznych lakierów do paznokci, lamp UV i, co ważne, bez żadnych zabrudzeń....
