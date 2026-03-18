„W pewnym wieku trzeba ściąć włosy”. Czy na pewno? Opinie gwiazd i fryzjerów

– Fryzurą można albo dodać 15 lat, albo tyle ująć. Długie włosy dodają dziewczęcości, uroku, odejmują lat. Jeśli ktoś ma ochotę na to, żeby dodać sobie 15 lat, może oczywiście wybrać styl typu: garsonka, torebeczka na łokciu, buty na koturnie i krótka fryzura à la Simone Signoret – z uniesioną grzywką i grubymi lokami układanymi na wałkach, nie ma sprawy – żartuje Leszek Czajka. – Moja mama jest góralką, ma piękny gruby warkocz kręconych włosów i choć już nieraz namawiała mnie, żebym je obciął na krótko, zawsze odmawiam, bo mam przed oczami ten efekt „simonki”.

Adriana Karembeu, mieszkająca we Francji słowacka supermodelka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy europejskiego modelingu przełomu XX i XXI wieku, niedawno zaskoczyła opinię publiczną, pojawiając się w bardzo krótkiej, wręcz chłopięcej fryzurze z wygolonymi skroniami – to radykalna zmiana w porównaniu z jej słynnymi, długimi blond włosami. „Myślę, że zasługuję na tę małą wolność wyboru fryzury, która mi się podoba” – stwierdziła w studiu France Inter, promując swoją autobiografię. 54-latka podkreśliła, że po latach pracy w modelingu chce decydować o swoim wyglądzie bez presji branży. Podkreśliła, że decyzja była spontaniczna, ale jej nie żałuje.

„Moje włosy były moim znakiem rozpoznawczym. Byłam wysoką blondynką z dużym biustem. Czułam się kiedyś taką wielką Barbie” – mówiła w „Paris Match”. „Pomyślałam: »No proszę, nie potrzebuję aż tylu włosów«. Kiedy kobieta zmienia coś ważnego w swoim życiu, ścina włosy. Ja ścięłam swoje” – podsumowała, nawiązując do związku z piosenkarzem Markiem Lavoine, z którym związała się niedawno, po 27 latach od czasu, kiedy się poznali.

– Z długimi włosami jest łatwiej. Można z nich układać wiele fryzur, nie trzeba ich ciągle przycinać, a jeśli chcemy, żeby było wygodniej, po prostu można je związać. Jeśli ktoś lubi włosy powiewające na wiosennym wietrze, z krótkimi na pewno nie osiągnie tego efektu – przekonuje z kolei Lidia Popiel.

Zdrowe i zadbane, a nie przedłużane za wszelką cenę

Specjaliści podkreślają, że nie chodzi tylko o wygląd, ale również o kondycję włosa. – Przyjęło się, że u kobiet po pięćdziesiątce długie włosy dają efekt obciążenia, postarzają, i w efekcie ich twarz robi się smutniejsza. Ale nie dotyczy to wszystkich kobiet, mam kilka klientek, które mają piękne, grube, długie włosy – mówi Marta Zawiślańska fryzjerka i kolorystka z warszawskiego Atelier Stylissimo. – Jeżeli mamy zdrowe, ładne włosy, zadbane, nie przepalone dekadami koloryzacji, to odpowiednio pilnowana długość będzie dla nas korzystna. Jeśli jednak są zniszczone albo przesuszone, warto je obciąć. Nie jestem też zwolenniczką doczepiania włosów, tylko po to, żeby za wszelką cenę mieć długie.