„W pewnym wieku trzeba ściąć włosy”. Czy na pewno? Opinie gwiazd i fryzjerów

„Pamiętam, że powiedziano mi: ‘Kiedy osiągasz pewien wiek, powinnaś ściąć włosy'. Nie rozumiałam, dlaczego istnieje taka zasada”, przyznała ostatnio Demi Moore. Sprawdzamy, skąd wzięło się to przekonanie i czy nadal funkcjonuje.

Publikacja: 18.03.2026 13:42

Niedawno Demi Moore została ogłoszona globalną ambasadorką marki kosmetyków do pielęgnacji włosów.

Niedawno Demi Moore została ogłoszona globalną ambasadorką marki kosmetyków do pielęgnacji włosów.

Agnieszka Łopatowska

„Pomyślałam: »Ale kto zdecydował, że tak ma być? Dlaczego nie mieć takiej fryzury, w której czujesz się najpiękniejsza, najbardziej komfortowo, najbardziej pewna siebie?« Więc… zapuściłam włosy i jestem do nich bardzo przywiązana” – mówiła 63-letnia Demi Moore, aktorka, producentka i autorka bestsellerów, cytowana przez magazyn „People”. Wszyscy kojarzą jej fryzurę: długie, gładkie, lśniące czarne włosy. Są postrzegane jako coś więcej niż tylko styl.  W pewnym sensie są symbolem jej siły, indywidualności i elegancji. Niedawno Demi Moore została ogłoszona globalną ambasadorką marki kosmetyków do pielęgnacji włosów.

Wypada to dać ludziom swobodę

– Powiedzenie „czym dalej, tym krócej” to totalna blaga. Na początku mojej drogi zawodowej z prośbą o obcięcie włosów ze względu na wiek przychodziły do mnie zazwyczaj pięćdziesięciolatki, które twierdziły, że im już długich włosów mieć nie wypada. Zawsze pytałem, czemu tak sądzą, bo mam zupełnie odwrotną tezę w tej sprawie. Ci, którzy im to wmawiają mają albo zero gustu albo zero wiedzy – mówi nam Leszek Czajka, fryzjer-stylista gwiazd. – Długie włosy mogą kobietę bardzo odmłodzić. Weźmy przykład z Joanny Przetakiewicz, Lidii Popiel, Bogny Sworowskiej, Nicole Kidman, Demi Moore, czy Anety Kręglickiej, która akurat niedawno zmieniła fryzurę na krótszą, ale nadal nie z powodu swojej metryki, a po prostu chęci zmiany – tłumaczy autor metamorfozy byłej Miss Świata z 1989 r.

Aneta Kręglicka jest współproducentką filmu „Zapiski Śmiertelnika". Obraz wyreżyserował jej mąż Maci
Kultura
Aneta Kręglicka o filmie „Zapiski śmiertelnika”: Mój mąż powinien był nim zadebiutować

Wspomniana Lidia Popiel, znana ze swoich długich, siwych włosów często słyszała, że czegoś nie wypada. – Kiedy pierwszy raz usłyszałam, że powinnam „w tym wieku” ściąć włosy na krótko, miałam trzydzieści kilka lat, było to jakąś połowę mojego życia temu” – opowiada fotografka i modelka. – To, czego nie wypada, to czynić rzeczy złych, być niedobrym dla ludzi i zwierząt. To, jak się nosimy jest naszym bardzo świadomym i indywidualnym wyborem, wpływa na to, jak się czujemy. Więc wypada właśnie dać ludziom swobodę wypowiedzi poprzez to, jak wyglądają. Mam wewnętrzny bunt przeciwko temu, że ktoś chce mi mówić, jak ja mam wyglądać. Nie chcę być wpasowana w żadne ramy i schematy, zależna od innych ludzi i ich opinii.

Najważniejsze to, żeby czuć się sobą

Lidię Popiel przyznaje, że w dojrzałym wieku wciąż robi karierę
Uroda
„Srebrna fala” w reklamach i na wybiegach. Modelki po 50 mają teraz swój najlepszy czas
– Fryzurą można albo dodać 15 lat, albo tyle ująć. Długie włosy dodają dziewczęcości, uroku, odejmują lat. Jeśli ktoś ma ochotę na to, żeby dodać sobie 15 lat, może oczywiście wybrać styl typu: garsonka, torebeczka na łokciu, buty na koturnie i krótka fryzura à la Simone Signoret – z uniesioną grzywką i grubymi lokami układanymi na wałkach, nie ma sprawy – żartuje Leszek Czajka. – Moja mama jest góralką, ma piękny gruby warkocz kręconych włosów i choć już nieraz namawiała mnie, żebym je obciął na krótko, zawsze odmawiam, bo mam przed oczami ten efekt „simonki”.

Adriana Karembeu, mieszkająca we Francji słowacka supermodelka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy europejskiego modelingu przełomu XX i XXI wieku, niedawno zaskoczyła opinię publiczną, pojawiając się w bardzo krótkiej, wręcz chłopięcej fryzurze z wygolonymi skroniami – to radykalna zmiana w porównaniu z jej słynnymi, długimi blond włosami. „Myślę, że zasługuję na tę małą wolność wyboru fryzury, która mi się podoba” – stwierdziła w studiu France Inter, promując swoją autobiografię. 54-latka podkreśliła, że po latach pracy w modelingu chce decydować o swoim wyglądzie bez presji branży. Podkreśliła, że decyzja była spontaniczna, ale jej nie żałuje.

Na odbywającej się 24 kwietnia bieżącego roku gali magazynu „Time" Demi Moore pojawiła się jako jedn
Psychologia
Demi Moore: Kiedyś moją wartość postrzegałam przez pryzmat wyglądu zewnętrznego

„Moje włosy były moim znakiem rozpoznawczym. Byłam wysoką blondynką z dużym biustem. Czułam się kiedyś taką wielką Barbie” – mówiła w „Paris Match”. „Pomyślałam: »No proszę, nie potrzebuję aż tylu włosów«. Kiedy kobieta zmienia coś ważnego w swoim życiu, ścina włosy. Ja ścięłam swoje” – podsumowała, nawiązując do związku z piosenkarzem Markiem Lavoine, z którym związała się niedawno, po 27 latach od czasu, kiedy się poznali.

– Z długimi włosami jest łatwiej. Można z nich układać wiele fryzur, nie trzeba ich ciągle przycinać, a jeśli chcemy, żeby było wygodniej, po prostu można je związać. Jeśli ktoś lubi włosy powiewające na wiosennym wietrze, z krótkimi na pewno nie osiągnie tego efektu – przekonuje z kolei Lidia Popiel.

Zdrowe i zadbane, a nie przedłużane za wszelką cenę

Specjaliści podkreślają, że nie chodzi tylko o wygląd, ale również o kondycję włosa. – Przyjęło się, że u kobiet po pięćdziesiątce długie włosy dają efekt obciążenia, postarzają, i w efekcie ich twarz robi się smutniejsza. Ale nie dotyczy to wszystkich kobiet, mam kilka klientek, które mają piękne, grube, długie włosy – mówi Marta Zawiślańska fryzjerka i kolorystka z warszawskiego Atelier Stylissimo. – Jeżeli mamy zdrowe, ładne włosy, zadbane, nie przepalone dekadami koloryzacji, to odpowiednio pilnowana długość będzie dla nas korzystna. Jeśli jednak są zniszczone albo przesuszone, warto je obciąć. Nie jestem też zwolenniczką doczepiania włosów, tylko po to, żeby za wszelką cenę mieć długie.

– Dla mnie argument, że coś wypada albo nie, to żaden argument. Każda kobieta jest inna, każda wyjątkowa. Dobierając fryzurę zwracam uwagę na jej twarz, sylwetkę, kondycję włosów, ich ilość i potencjał. Jeśli struktura włosa z wiekiem zmieniła się na tyle, że jest uzasadnione ich ścięcie, tak robimy – zgadza się Leszek Czajka. W innym przypadku najważniejsze jest to, by w nowej fryzurze dobrze wyglądać i czuć się sobą.

Źródła:
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/actu-people/quand-on-atteint-un-certain-age-il-faut-se-couper-les-cheveux-a-63-ans-demi-moore-explique-s-etre-emancipee-des-diktats-de-la-beaute-lies-a-son-age-20260308
https://www.voici.fr/celebrites/adriana-karembeu-explique-pourquoi-elle-a-coupe-ses-cheveux-je-pense-que-je-merite-cette-petite-liberte-zaptv-820444
https://www.instagram.com/popiel.lidia/
https://www.instagram.com/leszekczajkaatelier/
https://www.instagram.com/da_midays/
https://www.instagram.com/adrianakarembeusklenarikova

Za rolę Ann Deever w sztuce „Wszyscy moi synowie” Arthura Millera utalentowana Brytyjka otrzymała na
Uroda
Vanessa Kirby została nową ambasadorką znanej kosmetycznej marki
Raymond Cloosterman, Rituals founder & CEO
Uroda
Rituals Cosmetics świętuje 25 lat działalności
E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w za
Uroda
Rewolucja w manicurze. Amerykański start-up oferuje urządzenie, jakiego jeszcze nie było
Nie ma jednego, idealnego kremu dla każdego, ponieważ skóra wokół oczu u każdej z nas ma inną histor
Materiał Promocyjny
Czy krem pod oczy to tylko chwyt marketingowy?
