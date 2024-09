Córka Beaty Tyszkiewicz o życiu w Szwajcarii: Bogaci czy biedni – wszyscy mamy takie same widoki

Mój mąż jest synem mojej byłej macochy. Po francusku brzmi to jeszcze lepiej, bo moja belle-mère (macocha) jest również moją byłą belle-mère (w znaczeniu: teściowa). Mama mojego męża była trzecią żoną mojego ojca. Nie są już razem, ale jest moją podwójną „belle-mère”. Czyli ja ze swoim mężem nie mamy żadnych więzów krwi, ale mamy wspólnego przyrodniego brata, co jest bardzo urocze.

Twoja mama również rozwodziła się trzy razy, masz przyrodnią siostrę, połapanie się w waszych relacjach rodzinnych nie jest proste...

Trzeba dodawać troszkę oryginalności rodzinie, żeby nie było tak łatwo, że jest tylko mama, tata i dzieci. (śmiech) W naszym przypadku to nie było planowane. Przyznaję, że David bardzo mi się podobał, ale długo nawet nie śmiałam o nim marzyć. Przez kilka lat widywaliśmy się w wakacje w Marsylii na południu Francji, gdzie on bywał u swojej mamy, a ja u mojego ojca. Kiedy między nami zaiskrzyło, byłam na kompletnym rozstaju dróg po zakończonym wcześniej związku, nie mogłam zdecydować, co chcę ze sobą zrobić - jakie podjąć studia, gdzie, ani co dalej. A on wyciągał mnie na wycieczki motocyklowe wybrzeżem Marsylii i bardzo mi się to podobało. Wróciłam do Polski i zorientowałam się, że brakuje mi tego spędzanego wspólnie czasu. Zaproponowałam mu, żeby do mnie przyjechał. Został na rok. I tak to się zaczęło. Byliśmy pewni, że chcemy rozpocząć wspólną drogę przez życie. Przenieśliśmy się do Paryża, jak wspomniałam, a pół roku później do Lozanny. Założyliśmy rodzinę.

I wydałaś polską książkę kucharską.

To książka kulinarna, którą napisałam trochę z tęsknoty za polskimi smakami – mimo że jest tutaj dość duża populacja Polaków, długo nie było polskich sklepów. Ponieważ kuchnia szwajcarska też jest w dużej mierze oparta na prostych składnikach, łatwo było mi znaleźć produkty podobne do naszych. Wpadłam na pomysł stworzenia takiej książki, z której mogliby korzystać Szwajcarzy i Francuzi. Opracowałam przepisy drogie mojemu sercu i zrobiłam do nich zdjęcia. Zależało mi również na wyborze takich dań, które i tutaj mogliby polubić.