Ukrainki na polskim rynku pracy. „Nie mogą tylko korzystać z dóbr państwa, które ich przyjęło”

Ja po przyjeździe do Polski, skupiłam się na nauce języka i otoczeniu Polakami, by lepiej zrozumieć ich sposób myślenia. Natomiast od 2022 roku mam obywatelstwo polskie i pomagam innym odnaleźć się na polskim rynku pracy.

Jak obecnie wygląda sytuacja Ukrainek? Czy wciąż są w Polsce „na przeczekanie”?

Powiedziałabym, że to mniej więcej 50 na 50. Wiele Ukrainek nadal planuje powrót do ojczyzny. Ludzie z natury nie lubią zmian – już sama przeprowadzka z jednego miasta do drugiego bywa trudna, a co dopiero emigracja w wyniku wojny. Do tego dochodzi stres związany z rozłąką z rodziną, która została w Ukrainie, kończące się oszczędności, brak perspektyw na lepszą pracę w Polsce. W takich warunkach łatwo stracić wiarę w siebie. Dla wielu osób ten stres staje się zbyt przytłaczający, dlatego chcą wrócić do życia, które znają – do swojej codzienności sprzed wojny.

Jakie najczęściej bariery napotykają Ukrainki próbujące odnaleźć się na polskim rynku pracy?

Pierwszą i podstawową barierą jest język – jego znajomość to absolutna konieczność, jeśli ktoś chce w Polsce mieszkać i pracować. To kluczowe, choćby po to, by dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Dla osób ukraińskojęzycznych przyswajanie polskiego bywa na początku trudne, ale po kilku miesiącach osłuchania się z językiem nauka zwykle postępuje szybko. Niestety, obecnie brakuje miejsc na kursach językowych, co utrudnia ten proces.

Kolejnym wyzwaniem są różnice kulturowe, które mogą prowadzić do nieporozumień. Na przykład Ukraińcy często mówią głośno, co przez Polaków bywa odbierane jako roszczeniowość lub agresja. Różnice widać też w oczekiwaniach wobec usług – np. w gastronomii. Ukraińscy pracownicy z tej branży często nie są gotowi na to, że będą musieli wykonywać wiele różnorodnych zadań jednocześnie, które niekoniecznie są związane z ich stanowiskiem, a w Polsce jest to dość powszechne.

Nie można też zapominać o wpływie traumy wojennej. Wiele osób zmaga się z trudnymi doświadczeniami psychicznymi, które dodatkowo utrudniają adaptację w nowym środowisku.