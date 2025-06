Dzień Chemika 2025. „Wybierając te studia, można z optymizmem patrzeć w przyszłość”

Czy jest pani w stanie oszacować, ile czasu zajmie doprowadzenie badań do końca i stworzenie planowanych narzędzi?

Mam nadzieję, że jak najszybciej! Jednak w nauce staram się unikać podawania sztywnych terminów – każdy, kto miał choć minimalny kontakt z badaniami naukowymi, wie, że to proces pełen zmiennych i niespodzianek. W miarę postępów pojawiają się nowe wyzwania, trudności techniczne, nieoczekiwane wyniki czy konieczność modyfikacji założeń – i to często w momentach, kiedy wszystko wydaje się być na dobrej drodze. Te nieprzewidywalne przeszkody mogą znacząco wpłynąć na harmonogram prac, ale są też integralną częścią rozwoju naukowego. Dlatego zamiast składać deklaracje czasowe, wolę skupić się na jakości i solidności tworzonych przez nas rozwiązań – tak, by finalny efekt faktycznie spełniał swoje zadanie i miał realną wartość aplikacyjną.

Czy ma pani idola/idolkę, którym inspiruje się w swoich działaniach? Mam na myśli osobę z branży, której badania panią inspirują.

W tej kwestii nie mam jednej konkretnej osoby, którą mogłabym nazwać swoją idolką czy swoim idolem. Od zawsze cenię sobie możliwość podążania własną drogą i tworzenia czegoś na swój sposób – chcę być inspiracją przede wszystkim dla samej siebie. Oczywiście, w świecie nauki nie brakuje wybitnych postaci, których osiągnięcia i historie budzą mój szczery podziw. Szczególną rolę odegrał w tym względzie mój promotor, wspomniany wyżej prof. Łukasz Marciniak – to jego podejście do nauki, konsekwencja i pasja miały duży wpływ na mój rozwój i sposób myślenia o badaniach. Jednak moja droga jest wyjątkowa i to ja decyduję, jak będzie wyglądać – krok po kroku utwardzam ją doświadczeniami, porażkami i sukcesami, które tworzą kolejne stopnie, po których wspinam się coraz wyżej.

Czy ma pani wymarzone miejsce pracy, w którym chciałaby się kiedyś znaleźć?

Obecnie jestem w miejscu, z którego jestem zadowolona – zamiast szukać ideału gdzieś indziej, staram się stale ulepszać swoje otoczenie zawodowe, by jak najlepiej odpowiadało moim potrzebom i ambicjom. Mam to szczęście, że pracuję pod opieką mojego promotora, od którego nauczyłam się, że jeśli czegoś naprawdę pragniemy, to warto do tego konsekwentnie dążyć. Dzięki jego wsparciu czuję, że mogę kształtować swoje środowisko pracy tak, by stawało się miejscem, w którym chcę rozwijać się dalej.

Od dłuższego czasu zdarza mi się słyszeć, że dziś najważniejsze są nauki pozwalające na rozwój branży IT – matematyka przede wszystkim. A co z chemią – jest ważna dla współczesnego świata?

Tak, oczywiście – chemia jest absolutnie kluczowa dla współczesnego świata. Jednak moim zdaniem największy potencjał tkwi w łączeniu jej z innymi dziedzinami. To właśnie na styku różnych obszarów nauki – chemii, fizyki, biologii, informatyki czy inżynierii – powstają dziś najbardziej przełomowe rozwiązania. Jeśli chcemy osiągać naprawdę wielkie rzeczy, musimy wykorzystywać potencjał każdej z dyscyplin i umiejętnie łączyć je w spójną całość.

Czy wybierając chemię jako kierunek studiów, można być spokojnym o swoją przyszłość zawodową?

Może to zabrzmi naiwnie, ale wierzę, że jeśli ktoś naprawdę angażuje się w to, co robi, czerpie z tego satysfakcję, kieruje się pasją i nie boi się ciężkiej pracy, to może z optymizmem patrzeć w przyszłość – również po studiach chemicznych. Uważam, że takie podejście prędzej czy później przynosi efekty, niezależnie od wybranej ścieżki kariery.