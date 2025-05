Europejski Dzień Morza. „Fiord Hornsund stanie się niedługo cieśniną”

W którym rejonie świata zmiany, które pani bada, są najbardziej niepokojące – np. dlatego, że zachodzą najszybciej?

Zmiany zachodzą zdecydowanie najszybciej w rejonach polarnych. Mówi się o trzy- lub czterokrotnie szybszych zmianach temperatury w tych rejonach. Od mojego pierwszego pobytu w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie minęło już ponad 15 lat. Miałam okazję wracać na stację jeszcze kilka razy i zmiany w zasięgu lodowców były widoczne gołym okiem. Ze względu na cofanie się czoła lodowców Horn i Hamberg już niedługo fiord Hornsund stanie się cieśniną, co zupełnie zmieni cyrkulację wody na południu Spitsbergenu. Od 1978 w stacji prowadzone są ciągłe pomiary meteorologiczne, z których jasno widać, że temperatura powietrza stopniowo się podnosi, szczególnie w miesiącach zimowych. Konsekwencją jest zanikanie lodowców, wieloletniej zmarzliny czy lodu morskiego. W ramach projektu „Energia fal docierających do brzegów fiordu Hornsund, Svalbard” (NCN SONATINA, 2021-2024) analizowaliśmy zmiany zalodzenia fiordu, warunków falowych i morfologii plaży. Wyniki są dość pesymistyczne. Lodu morskiego jest coraz mniej. Do 2005 roku u wejścia do fiordu rokrocznie zalegał lód dryfujący z Morza Barentsa, po czym nastąpiło załamanie i teraz lód pojawia się tam sporadycznie. W modelach falowych można więc właściwie zignorować lód jako czynnik tłumiący fale. Niezależnie od tego, w skali dziesięcioleci obserwowany jest wzrost liczby dni sztormowych w roku. Erozja plaży ulega przyspieszeniu.

Które miejsca na świecie są dla pani najbardziej interesujące, a może nawet fascynujące w kontekście badawczym?

Mimo że na zimnych brzegach zmiany są najbardziej dramatyczne, mnie szczególnie interesują wybrzeża skaliste. Poświęciłam im zdecydowanie najwięcej uwagi. W pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii skupiłam się na wielowymiarowych badaniach erozji platform przybrzeżnych – od comiesięcznych zmian rzędu milimetrów, przez coroczne zmiany w skali decymetrów i metrów po rozwój całej platformy, a nawet wybrzeża w późnym Holocenie (6-7 tysięcy lat). Zafascynowało mnie to, jak procesy w różnych skalach przestrzennych uzupełniają się, oraz to jak mniejsze zmiany, na przykład wskutek wietrzenia, przygotowują skałę do erozji o większej skali. Zachwyciło mnie bogactwo procesów i czynników warunkujących zmiany – rola budowy geologicznej, wielkości fal na otwartym morzu oraz ich transformacji w strefie przybrzeżnej podyktowanej między innymi kształtem dna morskiego, charakterystyką osadów czy wysokością pływu, zmian temperatury i opadów. Badania wybrzeży klifowych kontynuowałam na drugim stażu podoktorskim w Instytucie Oceanograficznym im. Scrippsów na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Tam znacząco rozszerzyłam obszar badań, bo analizowałam klify całego stanu. Ze względu na rozległy obszar i wysokorozdzielcze dane, musiałam zautomatyzować znaczną część przetwarzania danych, na przykład wyznaczanie zasięgu klifów czy rozdzielenie zmian spowodowanych erozją (osuwiska, obrywy skalne) od innych zmian w obrębie klifów (roślinność, konstrukcje inżynieryjna). Była to wielka frajda.

Co jest dla pani w tej chwili najważniejszym celem w życiu zawodowym?

Moim największym celem, a także myślę że celem wszystkich (kilkunastu na świecie) naukowców prowadzących rozległe badania w zakresie geomorfologii wybrzeży skalistych, jest wykorzystanie wiedzy do tej pory zdobytej do lepszego prognozowania zmian w skali, która będzie przydatna do podejmowania decyzji przez władze czy mieszkańców obszarów nadmorskich. Zmiany w obrębie klifów morskich są często pośrednie i opóźnione względem czynnika kontrolującego (na przykład konkretnego sztormu zimowego czy nawalnych deszczy). Ponadto zmiany są często albo bardzo małe (milimetry), a więc trudne do wychwycenia, jeśli nie dysponuje się wysokorozdzielczymi powtarzalnymi zbiorami danych, albo katastrofalne ale rzadkie, o okresie nawrotu rzędu dziesięcioleci, setek a nawet tysięcy lat. Jeśli okres monitoringu danego klifu obejmie duży obryw czy osuwisko, otrzymane średnie tempo cofania klifów (w metrach na rok) będzie przeszacowane, a jeśli go nie obejmie – może być niebezpiecznie niedoszacowane. Czy duży obryw świadczy o trwającym niebezpieczeństwie, czy wręcz przeciwnie, o względnym bezpieczeństwie przez najbliższe dekady a nawet dłużej? Erozja klifów jest często określana jako proces stochastyczny czyli losowy co dodatkowo nie napawa optymizmem jeśli chodzi o dalsze prognozowanie. Dysponujemy kilkoma ciekawymi modelami erozji wybrzeży skalistych. Są one niestety abstrakcyjne – wyjaśniają zależności między procesami, ale nie da się ich użyć do realnych sytuacji. Stoi więc przed nami trudne, ale bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy, żeby wyniki badań były przydatne dla społeczeństwa.

Czy pani zdaniem współczesna ludzkość poświęca wystarczająco dużo uwagi i troski skutkom erozji i zmian klimatu?

Zmiany klimatu wpływają bezpośrednio na nasze życie i dużo czasu poświęcamy ich skutkom. W Polsce jest już właściwie oczywistością klimatyzacja w biurach i środkach transportu, coraz częściej również w mieszkaniach. Na wakacje coraz częściej wybieramy Skandynawię, a do Hiszpanii wolimy wybrać się zimą. Coraz mniej dzieci jeździ na łyżwach. Adaptacja jest słowem coraz częściej pojawiającym się w narracji. Niestety wydaje się, że godzimy się ze zmianami klimatu, nie myśląc o tym, żeby im przeciwdziałać.

Ze skutkami erozji brzegów morskich mierzyć się muszą mieszkańcy obszarów nadmorskich, a dla większości z nas jest to temat dość odległy. Wzrastający poziom mórz, spowodowany zarówno tym, że wyższa temperatura wody zwiększa jej objętość, jak i większą dostawą słodkiej wody z lodowców i lądolodów, jest dużym problemem dla krajów położonych na niskich wysokościach. Holendrzy radzą sobie świetnie, można ich nazwać mistrzami inżynierii nadmorskiej. Gorzej jest w wyspiarskich krajach południa.