1200 ludzi czeka na spotkania w FriendZone. Pomysłodawczynie inicjatywy „rozbiły bank”

Gosia: Przed pierwszym spotkaniem było w nas, przynajmniej u mnie, wiele niepewności i stresu: czy ten koncept ma sens, czy przyjdą na niego ludzie, czy nie będą się nudzić. Miałam mnóstwo emocji. Ale jak się zaczęło i zobaczyłam jacy super ludzie przyszli, jak się dogadują i jak – w najobrzydliwszy styczniowy dzień, bo naprawdę nie miałyśmy tego wieczoru szczęścia do pogody – chcą wyjść razem dalej, bo im za mało siebie, to wszystko stało się jasne: trzeba to robić dalej. No i robimy.

Jak są reakcje ludzi na waszą inicjatywę?

Gosia: Opinie zwrotne, które otrzymujemy – czy to w ankietach, czy osobiście – są bardzo pozytywne. Ludziom podoba się sposób, w jaki to robimy, ale przede wszystkim doceniają to, że w ogóle podjęłyśmy taką inicjatywę. Wygląda na to, że świadomość problemów, które skłoniły nas do założenia FriendZone jest coraz powszechniejsza i nadal nie ma na nie wielu rozwiązań. To, co słyszymy najczęściej, to słowa „Ale super, że Wam się chce, to jest tak bardzo, bardzo potrzebne".