Monika Gorgoń: Sektor finansowy ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zaangażowanie kobiet

Ciekawe badania dotyczące udziału kobiet we władzach spółek giełdowych przeprowadziła Fundacja Liderek Biznesu. W analizowanych latach 2017-2022 wzrost udziału kobiet w zarządach był minimalny, a od 2019 mamy do czynienia wręcz ze spadkiem. Przyczyny obecnego stanu rzeczy leżą głównie w uwarunkowaniach historycznych oraz ograniczonej liczbie pozytywnych wzorców. Sektor finansowy ma wciąż dużo do zrobienia. Istotne jest wzmocnienie wiary oraz wspieranie i motywowanie kobiet do zawalczenia o swoje plany i marzenia. Należy wprowadzić rozwiązania pozwalających pracownikom swobodniej kształtować czas pracy, programy mentoringowe, szkolenia oraz programy rozwojowe.

Jakie działania w tym zakresie podejmuje warszawska giełda?

GPW prowadzi wiele inicjatyw wspierających różnorodność. W tym roku wspólnie z UN Global Compact Network Poland zorganizowaliśmy 9. edycję „Ring the Bell for Gender Equality”. Wydarzenie to jest częścią globalnej inicjatywy, wzywającej społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn w obszarach zawodowych, społecznych i biznesowych. W ubiegłoroczne wydarzenie zaangażowana była rekordowa liczba ponad 120 giełd papierów wartościowych na całym świecie.

Warszawska giełda jest również współorganizatorem spotkań odbywających się regularnie w ramach Klubu Kobiet Rynku Finansowego. Celem tej inicjatyw jest rozwijanie podejścia, iż rynek finansowy to rynek otwarty na różnorodność, a obecność kobiet - także w zarządach i radach nadzorczych - jest nieodzownym elementem budowania różnorodnych i inkluzywnych zespołów, które niosą duży potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości.

Jako GPW prowadzimy też Akademię GPW Growth. To unikalny program szkoleniowy, który jest skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności menedżerskich oraz dostarczeniu kompleksowej wiedzy z zakresu odpowiedzialnego zarządzania firmą. Jednym z programów jest tematyka ESG, pokazująca między innymi ważne kwestie związane z różnorodnością.

Rynek kapitałowy to trudna branża, cechująca się dużą dynamiką i wywołująca duże emocje. Jak się pracuje w takim środowisku, jak można sobie radzić ze stresem?