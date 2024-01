Przyjazne miejsce pracy, czyli jakie? Oto benefity najbardziej doceniane przez kobiety

W najbliższych latach wyrównanie ewentualnych różnic nabierze znaczenia za sprawą konieczności wdrożenia tzw. dyrektywy w sprawie jawności wynagrodzeń i przewidzianych tam mechanizmów związanych z ujawnianiem danych o wynagrodzeniach w tym o tzw. luce płacowej.

Równe traktowanie w zatrudnieniu jest rzeczą absolutnie fundamentalną dla długofalowej współpracy i nie zastąpią tego benefity. Benefity natomiast oczywiście mogą wzmacniać pozytywny odbiór pracodawcy i sprzyjać zadowoleniu z pracy ze względu chociażby na poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju czy elastyczność organizacji pracy.

I właśnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój czy elastyczność - benefity w tym zakresie są najczęściej doceniane przez kobiety.

Pakiety medyczne, dofinansowanie do opieki dziecka

Prywatna opieka medyczna w dalszym ciągu cieszy się popularnością, pomimo, że często jest już pewnym rynkowym standardem. Zaspokaja ona jednak podstawową potrzebę poczucia bezpieczeństwa i zapewnia wsparcie w sytuacjach gdy pomoc medyczna jest potrzebna, a często liczy się również czas (który w przypadku publicznej służby zdrowia potrafi zaskoczyć i to nie na korzyść). Ponadto coraz częściej można zaobserwować wspieranie kobiet (ale i mężczyzn) w zakresie powrotu do pracy. Dofinansowania do opieki dziecka, tworzenie żłobków czy przedszkoli (w przypadku dużych zakładów) może sprzyjać decydowaniu się na łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem (a sami pracodawcy decydując się na taką formę wsparcia mogą liczyć na korzyści płynące np. z finansowania tego typu działalności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wiążące się z tym zwolnienia składkowe i podatkowe).

Elastyczność, czas wolny – to często podstawa

Kolejną rzeczą, na którą bardzo zwracają uwagę kobiety, to elastyczne i indywidualne podejście do organizacji pracy oraz możliwość pracy zdalnej. Dzięki takim rozwiązaniom kobiety mają możliwość dostosować czas pracy do innych pozazawodowych obowiązków, w tym w sytuacjach nagłych pogodzić np. opiekę nad dzieckiem z pracą. Zresztą pandemia świetnie pokazała, że korzystanie ze wspomnianych rozwiązań odbywa się bez uszczerbku dla pracy. Zatem rozwiązania uelastyczniające czas pracy i miejsce pracy wciąż są bardzo pożądane. Co również ważne, w przypadku zapewnienia takich rozwiązań, praca musi się odbywać w warunkach wzajemnego zaufania, a korzystanie z uprawnień nie może być odbierane negatywnie. Coraz częściej pracodawcy starają się pracownikom zapewnić dodatkowe płatne dni wolne od pracy, np. z okazji urodzin czy przy okazji tzw. długich weekendów lub w związku np. z ciążą. Wszystko to by zapewnić tzw. worklife balance pracownikom i dać im szansę na realizowanie pozazawodowych zajęć czy pasji (w tym np. podróży).