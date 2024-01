– Wpadamy w zły nastrój, w pewien rodzaj wycofania, mamy mniej energii do pracy, zaczyna nam być wszystko jedno – wymienia dr Stawiarska. – Często jest tak, że człowiek nie potrafi wskazać przyczyny i jednoznacznie stwierdzić, skąd ten obniżony nastrój się bierze. Tkwi w niezadowoleniu z czegoś, ale nie potrafi tego nazwać – dodaje ekspertka.

Specjaliści pomagają w znalezieniu i określeniu tych obszarów: czy problem tkwi w relacji z pracą, w kwestii wynagrodzenia, braku uznania ze strony przełożonego, czy może w obciążeniu ilościowym lub jakościowym w zakresie wykonywanych zadań – wyjaśnia dr Stawiarska.

Bilans zysków i strat

Na proces wypalenia i toksycznej produktywności wpływa wiele czynników i warto sobie to uświadomić podczas pracy ze specjalistą – Jeśli dochodzi do stresu, przeciążenia i toksycznej produktywności, to zawsze analizujemy nie samego pracownika, ale relację między jednostką a pracą – tłumaczy ekspertka. – Ustalamy, co człowiek mógłby zmienić, a co jest niemożliwe do zmiany. Nie zmienimy pracodawcy w kwestii jego temperamentu, nie zmienimy też naszej osobowości. Możemy jednak kształtować kompetencje i wpływać na postrzeganie zjawisk, które leżą u źródeł naszego problemu – dodaje.

Warunki pracy, relacje z przełożonymi i współpracownikami oraz możliwe rozwiązania kwestii problematycznych są indywidualne i różnią się w zależności od osoby i organizacji. Dlatego warto każdorazowo uświadomić sobie, jakie będą koszty podjętych działań i decyzji i czy dana osoba jest gotowa te koszty ponieść. Mając liczne zobowiązania finansowe, wielodzietną rodzinę i pracując w organizacji, która nie jest nastawiona na dialog, trudno podjąć szczerą rozmowę z przełożonym i odmówić przyjęcia kolejnego projektu. Może to oznaczać utratę pracy lub degradację w strukturze firmy.

– Strategię działania trzeba opracowywać w pełnym rozeznaniu środowiska pracy danej osoby – wyjaśnia ekspertka. –Warto zrobić bilans zysków i strat i dokładnie przeanalizować, jakie mogą być koszty danej decyzji – dodaje.