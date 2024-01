Czy pracodawca może sfinansować in vitro?

Zasady tworzenia Funduszu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sytuacjach określonych przepisami może być tworzony obligatoryjnie lub fakultatywnie. To, jakie świadczenia socjalne są finansowane z funduszu, wynika z regulaminu ZFŚS.

Nadal jednym z najbardziej popularnym benefitów finansowanych z funduszu jest dofinansowanie do wypoczynku pracownika, czyli tzw. „wczasy pod gruszą”. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również benefity związane z rodzicielstwem. Wielu pracodawców decyduje się na takie świadczenia jak: dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie lub finansowanie opieki nad dziećmi w publicznych oraz niepublicznych żłobkach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych. Ciekawym świadczeniem jest także przyznanie wyprawki dla nowonarodzonego dziecka, co niewątpliwie stanowi dużą pomoc w tak ważnym momencie życia, wiążącym się ze zwiększonymi wydatkami.

In vitro finansowane z budżetu państwa

9 stycznia 2024 r. rozpoczęły się prace Prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia nad projektem ustawy ws. finansowania z budżetu państwa różnych metod leczenia bezpłodności. Projekt ma trafić do Sejmu już w 2024 r. i obejmować nie tylko metodę in vitro, ale także inne procedury medyczne wspomagające diagnostykę i leczenie bezpłodności. Jest to ważny krok do przodu w dobie obecnego kryzysu demograficznego i problemów wielu osób związanych z trudnością powiększenia rodziny. Również z uwagi na wysokie koszty samej procedury- uśredniając stawki z różnych klinik zajmujących się leczeniem bezpłodności cena jednej próby in vitro to 10-12 tys. złotych.

In vitro dofinansowywane przez pracodawcę?

W kontekście przyszłego finansowania metody in-vitro z budżetu państwa, atrakcyjnym benefitem dla pracowników może okazać się pomoc finansowa także ze strony pracodawcy. Taki trend już od dawna można było dostrzec u pracodawców zza oceanu. Badania przeprowadzone przez firmę Mercer wykazały, że w 2020 roku prawie połowa amerykańskich korporacji (42%) zatrudniających powyżej 20.000 pracowników oferowała pomoc w zakresie pokrycia kosztów zapłodnienia in vitro i innych usług związanych z bezpłodnością, a wśród pracodawców zatrudniających 500 lub więcej pracowników była to prawie jedna trzecia (27%). Dane te pokazują trend wzrostowy, biorąc pod uwagę, że jeszcze w latach 2000-2010 tylko jedna czwarta pracodawców oferowała taki benefit. Obecna sytuacja w naszym kraju daje podstawy to przypuszczenia, że wkrótce również polscy pracodawcy zaczną wprowadzać nowe rodzaje świadczeń. Rola zatrudniającego może polegać przykładowo na dofinansowaniu samej metody in-vitro lub też na dofinansowaniu kosztów się z nią wiążących (wizyty kontrolne, konsultacja specjalisty, USG, dojazdy etc.).