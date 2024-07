Niewidoma prawniczka Katarzyna Heba: To ja jestem ta przebojowa, która niczego się nie boi

Nigdy się nie czułam i nie czuję wykluczona. Jestem osobą bardzo niepokorną, nie wiem, czy to dobra cecha; za to nawiązywanie relacji z ludźmi przychodzi mi bardzo łatwo. Nie mam z tym najmniejszego problemu.

Jaka była Katarzyna Heba jako dziewczynka?

Nauczyciele mówili, że pyskata. Zawsze miałam własne zdanie i nie bałam się go wypowiedzieć. Pamiętam sytuację, gdy jedna z wychowawczyń poprosiła mnie, żebym pozwoliła koleżance przepisać moje zadania z matematyki, ponieważ ona ich nie umiała zrobić. Nie zgodziłam się na to. Powiedziałam, że mogę jej pomóc, ale nie pozwolę na przepisanie mojej pracy. Nauczycielka była niezadowolona z mojej postawy, twierdząc, że to niekoleżeńskie. Nadal uważam, że to było koleżeńskie, ponieważ zaoferowałam pomoc, ale nie zgodziłam się na oszukiwanie. Taka właśnie byłam – miałam swoje zasady. Ale w ośrodku nie byłam kłopotliwym dzieckiem. Robiłam wszystko, co trzeba było zrobić i nie było na mnie skarg. Jeśli pojawiały się jakieś uwagi, to raczej dotyczące tego, że mówiłam to, co myślałam.

Czytaj więcej Jej historia Mec. Sylwia Zarzycka: Żyjąc tylko w konsumpcyjny sposób, odczuwałabym pustkę Praca charytatywna wypełniła pustkę i nadała życiu sens. Nie umiałabym jednak wczuć się w przeżycia innych tak mocno, gdyby nie moje własne trudne doświadczenia – mówi mec. Sylwia Zarzycka, założycielka i prezeska Fundacji Między Niebem a Ziemią.

W szkole średniej też tak było?

Uczęszczałam do Liceum nr 2 w Słupsku; to były lata 1994-1998. Tata akurat przeszedł na emeryturę i wziął odpowiedzialność za dowożenie mnie do szkoły. Bardzo mi pomagał, ale nigdy niczego za mnie nie robił. To były trudne czasy, bo nikt wtedy jeszcze nie mówił o integracji w szkole. Wszystko było robione na wyczucie. Spotkałam świetnych nauczycieli, którzy nie wiedzieli jednak, jak mi pomóc, bo nie znali Braille'a, ani jak mam sobie poradzić z rysunkami czy wzorami chemicznymi. To było jak chodzenie po niepewnym gruncie. Wszystkie sprawdziany pisałam w Braille'u, a potem przepisywałam je na starej maszynie do pisania, żeby nauczyciele mogli je przeczytać. Nauczyłam się pisać na niej jeszcze w Owińskach, więc późniejsze przejście na komputer nie było dla mnie problemem. Kiedy można było, odpowiadałam ustnie. Taka forma była najszybsza, najwygodniejsza i najbardziej sprawiedliwa. Fantastyczne było to, że moi nauczyciele w szkole średniej byli otwarci i bardzo chętni do pomocy. Słupsk to mała miejscowość, nie Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Poznań. Ale pojawiła się niewidoma dziewczyna i trzeba było coś z nią zrobić. Nigdy nie usłyszałam „nie”, zawsze znajdowano jakieś rozwiązanie.