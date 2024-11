Pokolenie Z a finansowy sukces. „Zetki” podają kwoty kilka razy wyższe niż inne generacje

Z badania firmy doradczej Empower opisywanego przez portal CNBC wynika, że między przedstawicielami poszczególnych pokoleń Amerykanów występują naprawdę duże różnice w tym, jakie zarobki uznają za finansowy sukces.



Finansowy sukces w USA. Co mówi pokolenie Z? A co milenialsi, „iksy” i baby boomers?

Roczne zarobki uznawane przez Amerykanów za finansowy sukces wynoszą 270 tys. 214 dolarów. To średnia dla ogółu badanych. Zdaniem pokolenia Z (osoby w wieku 18-27 lat) ta kwota powinna być prawie dwa razy wyższa i wynieść 587 tys. 797 dolarów. Średnia kwota wskazywana przez milenialsów (od 28 do 43 lat) to 180 tys. 865 dolarów. Ze wskazań pokolenia X (osób, które dziś są mają 44-59 lat) wynika kwota 212 tys. 321 dolarów. Tymczasem dla pokolenia baby boomers (60-78 lat) oznaką finansowego sukcesu są roczne zarobki na poziomie 99 tys. 874 dolarów.

Ten sam trend widać w odpowiedziach na pytanie, jaki majątek (net worth) zdaniem obywateli USA trzeba zgromadzić, by móc mówić o sukcesie. Średnia to 5,4 mln dolarów. A jak to wygląda w rozbiciu na przedstawicieli różnych generacji?