Dodatkowe dni wolne dla kobiet w państwowej jednostce budżetowej. Już od grudnia

Ochotnicze Hufce Pracy od 1 grudnia 2024 roku wprowadzają „urlop menstruacyjny”, czyli dni wolne dla kobiet, których samopoczucie i komfort znacznie się pogarszają w czasie miesiączki. Jak można przeczytać w odpowiedzi na jeden z komentarzy na profilu Komendy Głównej OHP na Facebooku, dla wielu kobiet menstruacja wiąże się z cierpieniem i mniejszą produktywnością, a tym samym konieczne jest wówczas branie urlopu na żądanie.

Reklama

„Zdaniem Komendanta Głównego OHP Jerzego Budzyna, uznanie tego faktu to po prostu ukłon w stronę kobiet i odpowiedź na ich specyficzne potrzeby” – wyjaśnia OHP w komentarzu.

Ochotnicze Hufce Pracy wprowadzają specjalny urlop dla kobiet

O decyzji w sprawie „urlopu menstruacyjnego” powiadomił Komendant Główny OHP Jerzy Budzyn w Polskim Radiu RDC.

„[…] Od 1 grudnia w OHP będzie wprowadzony, w cudzysłowie to nazywam, »urlop menstruacyjny«, czyli każda pani, kobieta zatrudniona w OHP będzie miała prawo do jednego dnia urlopu w tych ciężkich chwilach, które kobiety tam przechodzą. Polski parlament nawet się jeszcze tą sprawą nie zajął, chociaż w poprzedniej kadencji Lewica pracowała nad taką ustawą. Może to jest jakiś przyczynek do tego, że w OHP ten dzień wolny zostanie wprowadzony” – powiedział.