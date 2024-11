H&R Block to amerykańska firma działająca w branży doradztwa biznesowego oraz oferująca oprogramowanie do rozliczeń podatkowych. Od czterech lat publikuje raport, który pokazuje, jak radzą sobie cztery pokolenia Amerykanów - pokolenie wyżu demograficznego, pokolenie X, Y oraz Z.

Tegoroczny dokument został przygotowany na podstawie 11,4 mln zeznań podatkowych i czterech ogólnokrajowych badań.

Reklama

Pokolenie Z zmienia pracę w zaskakującym tempie

Z najnowszego raportu wynika, że 66 proc. Amerykanów, niezależnie od poziomu dochodów i pokolenia, jest optymistycznie nastawionych do wzrostu dochodów, perspektyw emerytalnych i możliwości utrzymania stabilności finansowej mimo tego, że wiele osób walczy z dużym zadłużeniem. Pokolenie Z mocno wyróżnia się na tle innych generacji, głównie ze względu na odmienne podejście do pracy oraz sposobu zarabiania. To podejście okazuje się być bardzo opłacalne, bowiem z danych wynika, że wśród przedstawicieli tej generacji odnotowano największy względny wzrost zarobków.

Pokolenie Z zarobiło w 2023 roku o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Co więcej, aż 60 proc. ankietowanych osób z tej grupy przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w nadchodzącym roku, głównie ze względu na rosnące dochody. Raport wykazał, że generacja Z ma nawet o 30 proc. większą siłę nabywczą niż pokolenie milenialsów w tym samym wieku. Jak udało się im uzyskać taki poziom?

Okazuje się, że pokolenie Z jest bardziej innowacyjne oraz ma większą świadomość finansową niż mogliby się spodziewać Amerykanie. Wyższe zarobki wynikają m.in. z tego, że młodzi pracownicy nie boją się często zmieniać pracy, właśnie po to, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie, nawet jeśli wiąże się to z przeprowadzką do innego miasta. Z danych wynika, że w 2023 roku jedna na trzy osoby przeszła do innej firmy, a ponad jedna trzecia zrobiła to w celu zwiększenia zarobków. 59 proc. ankietowanych z pokolenia Z woli pracować dla dużej firmy jako pracownik etatowy, zaś 29 proc. chce założyć własną firmę, zostać influencerem lub pracować jako artysta lub twórca.