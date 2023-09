Beata Pawłowska: Tkwienie za długo w jednej firmie jest dzisiaj personalnie niebezpieczne

Biznes nadal jest sferą męską – zmiany następują, ale wolno.

Dokładnie tak i mówię to nie dlatego, że chciałabym, żeby tak nadal było. Na niższych stanowiskach jest pięćdziesiąt procent kobiet i pięćdziesiąt procent mężczyzn. Ale im wyżej, tym mniej kobiet – w zarządach zasiada ich tylko dziesięć procent!

Na czym – pani zdaniem – polega problem?

Żeby to wyjaśnić, porównam biznes do gry. Możemy grać w chińczyka albo w pokera - i jedno, i drugie to gra. Tyle że chińczyk jest łatwą i przyjemną grą towarzyską o prostych regułach. Zasady pokera są o wiele bardziej skomplikowane. Z reguły w pokerze pojawiają się pieniądze - małe, ale jednak. Pojawia się też u graczy ambicja, by wygrać. Trzeba więc analizować ruchy przeciwników, a najlepiej je wyprzedzać. W biznesie jest tak samo. A ponieważ to mężczyźni stworzyli zasady tej biznesowej „gry”, są one twarde i niedostosowane do kobiet, do naszych cech charakteru czy emocji. Gdy będziemy się do nich stosować, wygramy. Jeśli jednak będziemy uważały, że wygramy ot tak – nasza przegrana jest więcej niż pewna.

Co, pani zdaniem, najbardziej przeszkadza kobietom w awansach zawodowych?

Powiem przewrotnie, że często same nie dajemy sobie szansy na rozwój zawodowy. Uważamy, że nie będziemy w stanie pogodzić roli matki i opiekunki rodziny z byciem liderką i jest to klatka, którą same sobie tworzymy. Jestem w biznesie od trzydziestu lat i nie raz dostałam od head hunterów o wiele więcej CV mężczyzn niż kobiet, bo kobiety po prostu się nie zgłaszały do rekrutacji. Często pytam kobiety, z którymi pracuję, dlaczego nie aplikują do programów rozwojowych. Słyszę wtedy: „Jeszcze tego nie umiem”, „Jeszcze nie czuję się gotowa”. Mężczyźni w ogóle nie mają takich dylematów! Mogą mieć dziesięć procent kompetencji, ale i tak będą ubiegać się o wyższe stanowisko. Kobieta musi czuć, że ma sto procent umiejętności, żeby w ogóle o tym pomyśleć. A przecież nikt nie oczekuje, że na nowym stanowisku będziemy wszystko wiedzieć!