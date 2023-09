Konsekwentnie dążyli więc do rozwoju. Aby móc to robić, odcięli się od rodziny królewskiej. Przyczyniły się do tego również nasilające się problemy psychiczne Meghan wynikające z życia pod presją i trudnych relacji z rodziną męża. W 2020 roku, tuż przed pandemią, zrzekli się tytułów królewskich i opuścili Wielką Brytanię. Zrezygnowali tym samym z bycia finansowanymi przez monarchię i przenieśli się do Kalifornii. W Santa Barbara kupili willę wartą 14,65 mln dolarów. Wzbudziło to wiele kontrowersji w mediach i zachęcało do zadawania pytania: skąd bierze się ich wielki majątek?

Źródła dochodu po megxicie

Na początku warto wspomnieć, że choć para zrzekła się królewskiej fortuny, to wciąż w swojej puli majątkowej miała 13 mln dolarów, które pozostały Harry’emu w spadku po matce, księżnej Dianie. Meghan wniosła do wspólnego budżetu 2 mln dolarów zarobione głównie dzięki roli w serialu „Suits”. Brytyjskie media donoszą, że gdy odchodzili z rodziny królewskiej, król Karol (wówczas jeszcze książę), ojciec Harry’ego przekazał im „znaczną sumę”, by wesprzeć ich na początku drogi do niezależności finansowej. Od tego momentu zaczęli samodzielnie pomnażać swój majątek - przede wszystkim podpisując umowy handlowe i realizując kolejne pomysły na biznes.

Na początek Harry i Meghan zawarli 5-letni kontrakt produkcyjny z Netflixem - opiewający na 100 milionów dolarów. W zakres umowy weszła produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych oraz programów dla dzieci, które tworzą z ramienia swojej firmy medialnej Archewell Productions. Nie bez wpływu na ich medialną wartość był głośny wywiad, którego udzielili u Oprah Winfrey na początku 2021 roku. Za ten występ nie otrzymali jednak wynagrodzenia.

Archewell Productions tworzyło również podcasty dla Spotify, np. Archetypes, w których Meghan prowadziła rozmowy ze znanymi kobietami. Jak podaje BBC, wartość tego kontraktu szacowano na 25 milionów dolarów, jednak zakończył się on w czerwcu tego roku. Głośnym echem odbiła się również książka „The Bench” wydana w czerwcu 2021 roku, która błyskawicznie znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa. Zaliczka, którą Meghan Markle otrzymała na poczet tego projektu, miała wynosić 700 tys. dolarów.

Jeszcze głośniejszą pozycją literacką jest napisana przez Harry’ego książka „Ten drugi”. Tutaj kontrakt opiewał na kwotę 40 mln dolarów. Dzieło byłego księcia pobiło rekord Guinessa jako najszybciej sprzedająca się książka na świecie.

Ile pieniędzy mają zatem Meghan i Harry? Zgodnie z informacjami, które ukazały się w czerwcu tego roku w magazynie Forbes, ich łączny majątek netto szacowany jest na 60 milionów dolarów. Można zatem śmiało powiedzieć, że para odłączając się od rodziny królewskiej, sprawnie przystosowała się do nowej rzeczywistości finansowej.