Nie było żadnych szklanych sufitów. Anna Rulkiewicz otwarcie o swojej karierze

Chyba jednak w korporacyjnym świecie takie otwarte mówienie tego, co się myśli, niekoniecznie się sprawdza?

Trzeba wiedzieć, kiedy, komu i jak można coś powiedzieć. Na pewno potrzebna jest do tego intuicja, harmonijna współpraca i zbudowanie zaufania. W czasie mojej kariery zawsze mówiłam, co myślę, ale wiadomo, że z różnymi ludźmi rozmawia się w różny sposób. Do niektórych można mówić stanowczo, energicznie a do innych spokojnie i delikatnie. Czasem trzeba pochwalić, czasem zażartować - tak, żeby ktoś sam zrozumiał, albo uznał że to jest jego pomysł. I dzisiaj, gdy Lux Med działa w międzynarodowej kulturze, czuję, że jestem akceptowana z moją osobowością, radością życia. To także kwestia umiejętności dostosowania się do różnych kultur organizacyjnych i wiarygodności. Proszę zwrócić uwagę, że kilkakrotnie sprzedawałam Lux Med i zostawałam z każdym nowym właścicielem. Właściciele mają pełne zaufanie do zarządu, do naszego sposobu działania. Pracuję w tej firmie od 21 lat i nigdy nie czułam, że musiałam coś udawać.

Ważne jest chyba również to, że to pani budowała grupę Lux Med? Gdy obejmowała pani stanowisko prezeski, nie była to duża firma.

To była malutka spółka, a dyrektorka HR, która jest w firmie do dzisiaj, wspomina zaskoczenie, gdy w trochę skostniałym medycznej świecie pojawiła się blondynka z długimi włosami i w czarnych spodnich ze skóry. No, ale potem pokazałam, co potrafię, a jak pojawiały się problemy, to je pokonywałam.

Na swoim wideoblogu zachęca pani kobiety do korzystania z mentoringu. Czy sama też jest pani mentorką?

Tak, mentoruję moich pracowników. Staram się osobiście rozwijać menedżerów i menedżerki, u których widzę potencjał i jestem też mentorką w zewnętrznych programach.