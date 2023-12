I trudno się dziwić, skoro e-commerce oferuje mnóstwo możliwości i daje perspektywy dalszego rozwoju. Niezależny szwajcarski magazyn "Ladies Drive" wymienia najbardziej interesujące obszary, w których Szwajcarki radzą sobie coraz sprawniej.

W Szwajcarii branża e-commerce przeżywa w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. Jej udział w sprzedaży detalicznej stale rośnie i według najnowszych danych, w minionym roku wynosił 12 proc. W niektórych branżach odsetek ten jest już znacznie wyższy, co szczególnie dotyczy tych towarów, które można łatwo zamówić online, a także takich, które nie są narażone na zniszczenia w trakcie transportu, nie psują się pod wpływem temperatury ani też nie muszą być przymierzone. Przy czym warto podkreślić, że w branżach takich jak moda i środki żywności, producenci wykazują się imponującą kreatywnością w rozwiązywaniu potencjalnych problemów wynikających z transportu czy braku możliwości przymierzenia zamówionego ubrania.

Perspektywy dla przedsiębiorczyń w e-commerce

Kobiety w Szwajcarii, rozważające rozpoczęcie działalności e-commerce, mają do wyboru rozliczne możliwości. Wiele z nich decyduje się na otwarcie własnego sklepu online, ponieważ jest to relatywnie proste i nie wymaga sporych inwestycji w początkowej fazie działalności. Do dyspozycji początkujących przedsiębiorczyń pozostaje wiele ogólnodostępnych platform, które umożliwiają im szybkie zaistnienie w sieci, bez konieczności zakładania własnej domeny: Amazon, eBay i Etsy to kilka najpopularniejszych przykładów. Tym sposobem można całkiem sprawnie założyć firmę, traktując ją początkowo jako zajęcie dodatkowe i rozwijając stopniowo, w miarę wzrostu zainteresowania oferowanymi produktami. Być może nadejdzie moment, kiedy to właśnie ta dodatkowa działalność przerodzi się w stałe źródło dochodu.

E-commerce oferuje też niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego dla start-upów. Istnieją również wygodne rozwiązania, takie jak Dropshipping, dzięki któremu sprzedawca nie musi samodzielnie kupować, przechowywać i wysyłać zamówionych towarów, tylko zamawia je dla swoich klientów bezpośrednio u producenta. Wszystko to sprawia, że założenie sklepu internetowego staje się obecnie coraz bardziej interesującą perspektywą zarobkowania, ale i prężnego rozwoju w przyszłości, gdyż udział sprzedaży internetowej w handlu detalicznym z roku na rok rośnie, o czym świadczą dane publikowane na stronie https://de.statista.com/.

Wyzwania dla przyszłych przedsiębiorczyń

Przy wszystkich możliwościach jakie daje działalność w e-commerce, należy też zwrócić uwagę na pewne wyzwania, których trudno uniknąć przy zakładaniu jakiejkolwiek nowej działalności. Mowa tu choćby o niezwykle odczuwalnej presji ze strony konkurencji: jako że na rynku pojawia się coraz więcej sklepów internetowych, należy liczyć się ze wzmożoną konkurencją, na tle której trzeba umiejętnie się wyróżnić już od chwili rozpoczęcia swojej przygody w branży.