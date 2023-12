Jak inwestują kobiety? Czy mają inne predyspozycje psychologiczne związane chociażby z większą awersją do ryzyka?

Tak, i to widać w wyważonym sposobie podejmowania decyzji finansowych. Kobiety mają (w większości) mniejsze ego niż mężczyźni i co do zasady wolą współpracować niż rywalizować. To cechy, które w świecie finansów są istotne, ponieważ sprawiają, że kobiety zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni podejmują mocno ryzykowne decyzje, które co prawda potrafią dać sławę w inwestorskim świecie, ale mogą mieć też fatalny wpływ na stopę zwrotu z inwestycji. To właśnie mężczyźni częściej „zerują” portfele, decydując się na strategię „wszystko albo nic”. Kobiety oczywiście też podejmują ryzyko – bo nie ma inwestycji bez ryzyka - ale jest to ryzyko skalkulowane. Oczywiście z drugiej strony rzadziej słyszymy o spektakularnych sukcesach kobiet wśród zarządzających czy samych inwestorek.

Co prawda nie jestem fanką generalizowania, ale także po badaniach na rozległych danych w Stanach Zjednoczonych było widać, że co do zasady kobiety podejmują decyzje inwestycyjne ostrożniej, wolą zacząć od zachowawczego portfela oraz ogólnie wykonują średnio mniej transakcji.

Inna sprawa, że na polskim rynku finansowym kobiet zarządzających aktywami np. w funduszach nadal jest bardzo mało.

Tak, ale proszę też zauważyć, że polski rynek kapitałowy generalnie jest stosunkowo młody i mały. Mam wrażenie, że dopiero jesteśmy na początku pewnej drogi. Co nie zmienia faktu, że kobiety mają nie mniejsze niż mężczyźni predyspozycje do zarządzania portfelami. Jak już wspomniałam, podejmują skalkulowane ryzyko. Częściej niż mężczyźni trzymają się założonego planu i rzadziej dokonują zmian w portfelach.