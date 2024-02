Zawodowa poduszka bezpieczeństwa. Na czym polega trend career cushioning?

Świadomość posiadania zawodowego planu B pozwala na pozbycie się lub przynajmniej zredukowanie stresu wynikającego z ewentualnej utraty pracy. Przy niepewnych warunkach ekonomicznych i trudnej sytuacji finansowej wielu wiodących firm na świecie, takie zabezpieczenie może okazać się niezbędne, a jeśli nawet zmiana nie będzie konieczna, to nowo nabyte umiejętności czy znajomości pomogą przynajmniej odzyskać spokój ducha i wzmocnić wiarę we własny zawodowy potencjał.

#OpenToWork

Zachęty do otwierania się na nowe możliwości na rynku pracy są widoczne również na LinkedIn. Członkowie tej społeczności mogą przy użyciu opcji #OpenToWork zasygnalizować gotowość do zmiany pracy, proaktywnie ułatwiając potencjalnym pracodawcom selekcję przyszłych kandydatów do ich zespołów. Po skorzystaniu z takiego rozwiązania do zdjęcia profilowego zostaje dodana ramka z napisem #OpenToWork. Aby włączyć funkcję, należy wejść na swój profil i pod zdjęciem kliknąć „Pokaż rekruterom, że jesteś otwarty na pracę”. Następnie użytkownik podaje informacje dotyczące preferencji pracy, takie jak jej rodzaj zajęcia czy lokalizacja. Kolejnym krokiem jest zdecydowanie, czy „Open To Work” ma być dostępne dla wszystkich, czy jedynie dla rekruterów.

Aby jeszcze bardziej poszerzyć krąg odbiorców i potencjalnych rekruterów, wielu użytkowników tworzy też posty z tym hashtagiem. LinkedIn oferuje także funkcję „Support”. Dzięki niej można okazywać wsparcie pod postami, newsami czy artykułami – również tymi, w których użytkownik wykazuje chęć zmiany pracy. Reakcja przedstawia otwartą fioletową dłoń, nad którą znajduje się czerwone serce.

Career cushioning nie tylko dla pracowników

Cytowany przez portal money.usnews.com Elliot Jackson, dyrektor firmy rekrutacyjnej Robert Walters Austin, podkreśla, że strategia career cushioning nie dotyczy jedynie pracowników. Również managerowie i szefowie zespołów powinni, jego zdaniem, nieustannie poprawiać konkurencyjność prowadzonej firmy na rynku pracy oraz dbać o tych pracowników, którzy stanowią wartość dla organizacji.

Nie należy zakładać, że nawet najbardziej lojalni i doświadczeni członkowie zespołów pragną związać swoje zawodowe życie z jedną instytucją. Jackson rekomenduje więc, aby utwierdzać ich w przekonaniu, że ich praca jest doceniana i ma znaczenie dla organizacji. Służyć temu mogą choćby cykliczne szkolenia i warsztaty, które nie tylko podnoszą kompetencje pracowników, ale też dają im poczucie, że managerowie inwestują w ich rozwój. Ekspert dodaje też, że istotne w budowaniu trwałych relacji z pracownikami są otwarte rozmowy, służące wyjaśnianiu strategii firmy – zwłaszcza, gdy dochodzi do zmian w strukturach organizacji lub personalnych roszad w zespołach. Omawianie tych działań na bieżąco stanowi ważny aspekt polityki wewnętrznej firmy, bazującej na otwartym dialogu i uwzględnianiu pracowników w istotnych dla firmy ustaleniach.

Jackson zaleca ponadto częste monitorowanie nastrojów w zespołach, czemu służyć mają chociażby anonimowe ankiety badające satysfakcję z pracy, a także rozmowy z zespołami i spotkania integracyjne. Dzięki temu można już zawczasu zauważyć, że być może osoby, które stanowią wartość dla organizacji, czują się w swej pracy niepewnie lub potrzebują nowych wyzwań. Warto wtedy podjąć działania, które pomogą wspólnie ustalić dalszy rozwój kariery, a nawet rozważyć zmianę stanowiska w obrębie danej instytucji. Być może dzięki temu uda się utrzymać cennego pracownika w firmie, a jego poduszka bezpieczeństwa tym razem okaże się niepotrzebna?