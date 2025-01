Polka otrzymała w Davos prestiżową nagrodę. Kim jest Agnieszka Maciejowska?

- Na pewno sposób zaprezentowania rozwiązania. Nie bez znaczenia było również to, że mamy około 200 klientów i komplementarny zespół specjalistów dysponujących wiedzą o raportowaniu – podkreśla Agnieszka Maciejowska.

Czytaj więcej Biznes Start-upy nie mają płci, ale bardzo potrzeba im kobiet - Nie poddawaj się po pierwszym niepowodzeniu. Wytrwałość ma kluczowe znaczenie w biznesie - mówi Aga Maciejowska, założycielka i szefowa start-upu Plan Be Eco.

Do konkursu dla start-upów w ramach Davos Innovation Week Polkę zaprosiły organizacje Swiss Finance + Technology Association oraz QuantumFAI. Oprócz udziału w konkursie Polka występowała również w roli panelistki.

- Do okrągłego stołu dotyczącego wpływu sztucznej inteligencji na zmiany klimatu i wydajność energetyczną zostałam zaproszona przez Ministerstwo Cyfryzacji – mówi przedsiębiorczyni.

Co Agnieszka Maciejowska chciała przekazać w trakcie swojej obecności w Davos? Jej zdaniem bieżąca sytuacja geopolityczna nie powinna mieć wpływu na podstawowe cele światowych liderów. Jej zdaniem powinny nimi być ochrona środowiska, spowolnienie postępujących zmian klimatycznych, a także wspieranie równouprawnienia.

- Niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, nasze pryncypia powinny pozostać takie same. Powinniśmy kolektywnie zrobić wszystko, by obniżyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, bo planeta przetrwa, a biznes i ludzkość – nie – podkreśla ekspertka. - Poza tym – dodaje – świat technologii i startupów dużo zyskuje dzięki budowaniu różnorodności i inkluzywności. Moim celem było udowodnienie, że kobiety potrafią tworzyć innowacyjne rozwiązania – i chyba mi się to udało – podsumowuje swój sukces Agnieszka Maciejowska.