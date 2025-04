Odciążanie z wyrzucania. „Misyjny” start-up Polek idzie jak burza

Zofia: Ja ten nasz biznes przedstawiłabym jako twór stojący na trzech nogach. Pierwsza z nich to współpraca z dużymi firmami, które wdrażają w swoich strukturach zasady zrównoważonego rozwoju. Wkrótce podpisujemy kolejne umowy. To, co czeka nas w najbliższej przyszłości, to współdziałanie z Westfield Arkadia i Mokotów przy organizacji Good Festival 2025 – wydarzenia, które przybliża tematykę zrównoważonej mody. Osoby, które w dwa weekendy maja odwiedzą galerie handlowe, będą mogły wziąć udział w naszych warsztatach upcyklingu odzieży. Naprawimy też ubrania, które przyniosą i będziemy wykonywały usługi customizacji odzieży, czyli jej zdobienia w sposób zgodny z oczekiwaniami, pozwalający na indywidualne wyrażenie swojego gustu i upodobań. Nasz druga noga to szkolenia wewnątrz firm z branży. Na nich uczymy pracowników działań w zakresie produkcji i przedłużania życia ubrań oraz ich selekcji zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi. I wreszcie noga numer trzy: naprawy dla przysłowiowego Kowalskiego.

W którym z tych obszarów upatrujecie najbardziej dynamicznego rozwoju?

Veronika: Każdy z nich na pewno będzie się rozwijał, a wszystkie są ze sobą powiązane. W tej chwili nawiązujemy współpracę z polskimi butikami oraz vintage shopami, które oferują swoim klientom usługi reperacji odzieży. Często jest to odzież luksusowa, co sprawia, że jeśli stanie się z nią coś nieprzewidzianego, właścicielowi zależy na naprawie i po prostu jest to dla niego opłacalne. Takie rzeczy trafiają w nasze ręce, a później do wspomnianych rękodzielników, którzy nadają im drugie życie. Kiedy już to się stanie, wracają do sklepu, a stamtąd znowu do właściciela. W tej chwili intensywnie pracujemy nad usprawnieniem i digitalizacją wszystkich elementów tych procesów – tak, żeby później oferować sprawdzone i skuteczne rozwiązania również dużym firmom.

Co konkretnie umiecie naprawić?

Veronika: Dzięki naszym mistrzom drugie życie zyskają swetry zjedzone przez mole – i nie tylko, jeansy, które rozdarły się na pupie – to najczęstsze uszkodzenie, sukienki, które zostały nadpalone papierosem lub stało się z nimi coś jeszcze innego. Podkreślam jednak: nasze usługi to nie to, co standardowe usługi krawieckie. Specjalizujemy się w ożywianiu ubrań, które wymagają szczególnego traktowania, takich, których nie chce się oddać do reperacji do przypadkowego miejsca.

Zofia: Ubrania, którymi się zajmujemy, zyskują nowy charakter. Naprawy są mniej widoczne niż takie wykonywane standardowo – mam na myśli np. spodnie. Ludzie dają nam pod opiekę to, co dla nich cenne – nie tylko w kontekście finansowym, ale także emocjonalnym. Zajmowałyśmy się nawet T-shirtami z sieciówki.

Jaką część waszych usług stanowią te świadczone klientowi indywidualnemu?

Marta: Myślę, że w tej chwili około 10 proc.