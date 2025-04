Feminizm się opłaca biznesowi – liczby, które mówią prawdę

Karasińska mówi również o tzw. karze za macierzyństwo. – Bardzo często wielu polskich pracodawców po prostu gorzej traktuje młode kobiety, które mają dzieci. To bardzo bolesne dla mnie i niesprawiedliwe – dodaje.

Potrzeba zmiany narracji

Autorka książki „Dlaczego feminizm się opłaca? Książka dla kobiet i dla mężczyzn” podkreśla, że feminizm to nie ideologia. – Moja książka nie jest ideologiczna. Ona daje do ręki argumenty, z którymi nie ma co dyskutować, bo to są po prostu dane – mówi.

Zwraca też uwagę na zagrożenie populizmem i odrzucaniem polityki równości. – Wydaje mi się, że warto właśnie nie mówić o ideologii, ale spojrzeć na dane i zobaczyć, jak jest naprawdę - przekonuje.