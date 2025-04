Twórczyni festiwalu SeeBloggers o sukcesie własnej marki odzieżowej

O jakich pieniądzach więc mowa?

Ogólnie stawki influencerskie to minimum kilka tysięcy złotych za jeden post sponsorowany – przy zasięgach rzędu kilkudziesięciu tysięcy na Instagramie to się przekłada na konkretne finanse. Jeśli tych kampanii w miesiącu było kilka, kilkanaście – to wpływały naprawdę spore pieniądze.

Na czym dziś państwo zarabiają najwięcej?

See Bloggers postanowiliśmy sprzedać, bo zajmował nam najwięcej czasu. Kumulacja pracy przed festiwalem sprawiała, że nasze inne biznesy cierpiały. Na trzy–cztery miesiące przed wydarzeniem musieliśmy mocno wyhamowywać i traciliśmy na tym – także jako małżeństwo. Jeśli chcemy poważnie podchodzić do tego, co robimy – zwłaszcza do marki Roselle, w którą dużo zainwestowaliśmy i której poświęcamy wiele czasu oraz emocji – to musimy coś wybrać. Ja o tej marce marzyłam, i rzeczywiście to, co się wokół niej dzieje, bardzo mi się podoba. Chcę to kontynuować. Postawiliśmy więc na inne działania. Po pierwsze – z wiekiem coraz lepiej wiemy, że największą walutą w życiu nie są pieniądze, tylko czas. A ponieważ w pewnym momencie mieliśmy cztery biznesy: byłam influencerką, organizowaliśmy festiwal, mieliśmy markę odzieżową i restaurację, doszliśmy do wniosku, że jest tego po prostu za dużo. Nadal chcemy pracować, ale z nieco mniejszą liczbą zadań. Postanowiliśmy się zatrzymać. Myślę, że impulsem do tej decyzji była nagła śmierć mojej mamy dwa i pół roku temu. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że życie jest nieprzewidywalne. Że trzeba zwolnić.

W tym wszystkim najważniejsi powinniśmy być my sami – a zdarzało się, że przy organizacji festiwalu przez dwa–trzy miesiące praktycznie ze sobą nie rozmawialiśmy. Mimo że mieszkamy razem, pracujemy razem, jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę – to mój mąż non stop rozmawiał przez telefon, odpisywał na maile, a ja robiłam swoje. Mijaliśmy się. A przecież nie po to zakłada się własne biznesy i pracuje na własnych warunkach, żeby pracować więcej niż to konieczne.

Moją wielką radością dziś Roselle – marka odzieżowa. Bardzo pięknie się rozwija. Prowadzę ją na własnych zasadach. Do wszystkich biznesów, które tworzę, dokładam jakąś ideę. W przypadku Roselle chcę się dzielić z kobietami podróżami, zwiedzaniem świata – bo dla mnie podróże to coś bardzo cennego. One mnie otworzyły, bardzo wiele nauczyły. Każda kolekcja powstaje w jakimś pięknym miejscu na świecie. Pokazujemy kobietom niezwykłe zakątki – i one realnie z tych inspiracji korzystają. Tkaniny do naszych kolekcji zawsze kupuję we Włoszech, jeżdżę po nie osobiście. Po pierwsze: chcę dopilnować procesu od początku do końca i samodzielnie wszystko wybrać. Po drugie: bardzo dużo uczę się od Włochów. Tam mają zupełnie inne podejście do mody, prowadząc nawet hurtownie z tkaninami, robią to z pasją. Z niektórymi pracuję od początku, mamy bardzo dobre relacje. Dużo mi podpowiadają, interesują się tym, co tworzę. Nasz kontakt nie kończy się w momencie zakupu i zapłacenia faktury. Oni żyją tym, co powstaje z ich tkanin, podziwiają, jak robię zdjęcia, jak pracuję z materiałem.

Bardzo mi zależy, by z klientkami budować podobne więzi. Wiele z nich jest z nami od początku, od prawie czterech lat. Są wierne marce, polecają ją innym kobietom. I myślę, że właśnie dlatego Roselle ma taką siłę i tak pięknie się rozwija – bo mamy wokół siebie naprawdę dobrych ludzi.