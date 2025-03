Kobiety w zarządach – czy Polska zdąży na czas? „Jeśli w zarządzie brakuje kobiet, to znaczy, że firma nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału”

Kobiety coraz częściej zasiadają w zarządach i radach nadzorczych polskich spółek, ale tempo tych zmian wciąż jest zbyt wolne. Dyrektywa unijna zakłada, że do 30 czerwca 2026 roku spółki notowane na giełdach w UE powinny dążyć do osiągnięcia celu, by co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33 proc. wszystkich stanowisk dyrektorskich (wykonawczych i niewykonawczych) było obsadzonych przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej, czyli najczęściej kobiety. Czy polski rynek zdąży dostosować się do tych regulacji?

Co usłyszysz w tym odcinku?

🔹 Czy polskie firmy zdążą dostosować się do unijnych wymogów dotyczących różnorodności?

🔹 Dlaczego różnorodność w zarządach to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale także biznesowej efektywności?

🔹 Jakie bariery psychologiczne i kulturowe powstrzymują kobiety przed obejmowaniem kluczowych stanowisk?

🔹 Czy w Polsce istnieje „szklany sufit”, a może problemem jest „lepka podłoga”?