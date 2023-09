"Prawda, nie bezstronność". Wybitna reporterka CNN Christiane Amanpour o swojej pracy

To w Bośni narodziła się moja mantra „prawda, nie bezstronność”. Tam zrozumiałam, że poznanie prawdy zobowiązuje cię do pokazania jej na zewnątrz – i stałego przypominania o niej. W Bośni nauczyłam się odróżniać ofiarę od agresora, to co moralne od tego, co niemoralne. Uważam, że dla dziennikarza ogromnym niebezpieczeństwem jest próba stworzenia „neutralności” tam, gdzie jej nie ma. Prowadzi to do tworzenia fałszywych odpowiedników rzeczywistości i przysłaniania prawdy.

Czytaj więcej Kultura Na Bałkanach najlepiej być turystą. Lana Bastašić o życiu w "trudnym miejscu" Największym problemem jest to, że na Bałkanach w pierwszej kolejności jesteś identyfikowany jako członek danego narodu, np. Serb lub Chorwat, a dopiero potem jako człowiek. Zdradzić cię może wszystko: język, dialekt, tablice rejestracyjne - mówi Lana Bastašić, bośniacka pisarka.

Jakie wydarzenia ostatnio pani relacjonowała?

Niedawno wróciłam z tygodniowej podróży do Ukrainy. Pozwoliło mi to zorientować się, gdzie aktualnie toczy się wojna i opowiedzieć o tym ludziom na całym świecie. Była to moja czwarta wyprawa od początku inwazji. Podczas pierwszej – w marcu 2022 roku – obserwowałam, jak rosyjskie wojska były odpychane tuż po pierwszych atakach na terytorium Ukrainy. Byliśmy tam świadkami ewidentnych zbrodni wojennych. Zjednoczenie świata we wsparciu dla Ukrainy wydawało się przełomowym momentem. Od tamtej pory miało miejsce wiele zwrotów akcji, a ludność Ukrainy doświadczyła ogromnego cierpienia. Ostatnia wyprawa również okazała się znamienna, ponieważ mogłam na własne oczy zobaczyć, jak przebiega kontrofensywa. Jest ona faktem. Choć sytuacja nadal jest niezwykle trudna, widać postępy Ukraińców. Co dla nas ważne – codziennie przez tydzień nadawaliśmy godzinny wieczorny program. Udało nam się również udokumentować życie zwykłych ludzi – choćby kobiety plażujące z dziećmi w Odessie – co przypomniało nam, że życie toczy się dalej. Bez względu na to, co dzieje się wokół, ludzie zawsze znajdują sposób, by po prostu żyć.

Reportaże z terenu są ważne?

Jeśli pomyślę o wszystkich miejscach, w których byłam i konfliktach, które relacjonowałam, takich jak Bośnia, Afganistan, Somalia, I wojna w Zatoce Perskiej, Irak, Rwanda czy Ukraina – najważniejsze jest opowiedzenie ludzkich historii. Należy słuchać ludzi i dawać im głos. Tak naprawdę dopiero na miejscu wydarzeń jesteśmy w stanie poznać ich bieg i możemy przekazać informacje o nich w sposób zrozumiały dla odbiorców po drugiej stronie globu. Chciałabym natomiast nieco zmienić specyfikę kręcenia ujęć na żywo, podczas których zdarza nam się utknąć w jednym miejscu, zamiast wyjść dalej i skupić się na opowiedzeniu całej historii. Robimy to, ale ja wciąż chciałbym więcej.