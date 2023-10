Joanna Chmielewska - wychowała trzy generacje silnych Polek

"Stała się znaną pisarką. Tłumaczono je na czeski i rosyjski i za granicami sąsiadów także bardzo się podobały. Jej humor i pełen ironii sposób, w jaki patrzyła na świat, odpowiadały czytelnikom, może były jakimś sposobem na poprawę nastroju. Joanna udowadniała, że młoda, ładna i mądra kobieta da sobie radę nawet z mafią i nie zależy od żadnego ustroju ani od innej zwierzchniej siły. Młodzież z jej powieści była inteligentna i zaradna, pełna pasji. Czytelnicy czekali w kolejkach na książki Chmielewskiej, to była jej dekada" – wspomina Katarzyna Droga, autorka (świetnej!) powieści biograficznej "Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej".

Szalenie dbała o szczegóły. Kiedy miała wątpliwości, jak jej bohater mógłby przemycić zwłoki, bez wahania dzwoniła na komisariat Milicji Obywatelskiej, żeby zapytać o szczegóły takiej operacji. Czytelnicy mieli dostawać historie nie tylko zabawne, ale i wiarygodne. Opisała je w ponad 70 tytułach, w tym powieściach dla młodzieży, siedmiu tomach autobiografii czy książce poniekąd kucharskiej. Jej książki zostały przetłumaczone na 10 języków. W Polsce sprzedano ich sześć milionów egzemplarzy, w Rosji – osiem milionów jej "kryminałów ironicznych", jak je tam nazywano.

"Jeśli nie popełnię jednego głupstwa, to na pewno popełnię inne"

Już w czasach pracy architektonicznej kreśliła projekty po nocach, żeby dorobić do skromnego domowego budżetu. Nauczyła się spać po dwie – cztery godziny. Choć przypłaciła to stanem przedzawałowym, jaki przeszła tuż po trzydziestce, później trudno jej było zmniejszyć tempo. Pisała po trzy książki jednocześnie chcąc zadowolić swoich czytelników, oczekujących ciągle na nowe pozycje.

Kilka lat po rozwodzie związała się z Wojciechem, prokuratorem zwanym Diabłem. Jeździła po świecie, czy to z nim, czy bez niego. Często odwiedzała w Danii swoją bliską przyjaciółkę Alicję. Nie lubiła latać samolotem, bo nie można było w nim palić, a był to jeden z jej ulubionych nałogów. W Danii ugruntowała swoje zamiłowanie do hazardu, któremu z przyjemnością oddawała się w najlepszych europejskich kasynach i na torach wyścigów konnych. Kochała polskie morze i zafascynowana była bursztynami. Nie tylko ich szukaniem, ale i obróbką, a nawet… sposobami ich przemytu. Niestety jej fascynacja przełożyła się na fantazję Wojciecha, który zamiast stróżować prawu, zaczął je łamać, wykorzystując do tego niczego nieświadomą Joannę. Kiedy zorientowała się, o co chodzi – zakończyła kilkunastoletni związek tracąc przy tym nieco dobytku.

"Przyjemnie jest od czasu do czasu na kimś się nie zawieść"

Po czterdziestce po raz kolejny otwierała nowy rozdział w swoim życiu. Obiecała sobie, że nigdy nie wyjdzie za mąż i marzyła o domu z ogrodem. Na jednym z procesów, którym inspirowała się do ułożenia nowej fabuły, poznała Marka. Czarującego człowieka podającego się za dziennikarza, choć pasującego bardziej do agenta tajnych służb. Związała się z nim, ale po jakimś czasie zauważyła, że bardzo krytyczny wobec wszystkiego i wszystkich. Przeszkadzało jej to, ale żyli ze sobą 14 lat. Przeżyli razem stan wojenny w Warszawie, podróżowali już nie tylko po Europie, ale i Algierii i Maroku, dokąd emigrowali synowie pisarki. Kiedy zamknęły się drzwi za Markiem, postanowiła wreszcie spełnić swoje marzenie.