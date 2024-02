Zamiast budować rakiety i satelity, Northwood Space zamierza masowo produkować stacje naziemne, zwane także teleportami. Są to zazwyczaj okrągłe anteny, które łączą się z satelitami w przestrzeni kosmicznej. W ambitnej misji absolwentkę Harvardu wspierać będą współzałożyciele: jej mąż Griffin Cleverly, będący dyrektorem ds. technologii, oraz szef oprogramowania Shaurya Luthra. Oboje są inżynierami, którzy mają na swoim koncie doświadczenia w pokrewnych dziedzinach.

Urodzona w 1992 roku Bridgit Mendler rozpoczynała swoją karierę jako nastolatka występując w emitowanym przez Disney Channel sitcomie Good Luck, Charlie. Rozpoznawalność zapewnił jej też udział w kolejnych produkcjach, między innymi: Wizards of Waverly Place, Lemonade Mouth, Undateable, Nashville czy Merry Happy Whatever. Poza aktorstwem próbowała też swoich sił jako wokalistka, nagrywając prawie 30 utworów, które posłużyły jako ścieżki dźwiękowe do znanych hollywoodzkich produkcji: między innymi Good Luck, Charlie, Toy Story 2 czy Tinker Bell and the Great Fairy Rescue. Wydała też kilka własnych płyt: oprócz wcześniej wspomnianych ścieżek dźwiękowych zdecydowała się na autorskie produkcje: Hello My Name Is w 2012 roku, Live in London w 2013 roku oraz minialbum Nemezis opublikowany trzy lata później.

Równocześnie ambitna aktorka i wokalistka nieustannie kształciła się. Podjęła naukę na Harvard Law School oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT). Po otrzymaniu tytułu magistra na tej ostatniej uczelni w 2020 roku przystąpiła do prac nad doktoratem.

Expect the unexpected! (spodziewajcie się niespodziewanego – przyp. red.) – napisała do swoich obserwatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych, ogłaszając jednocześnie, że po latach pracy w przemyśle rozrywkowym oraz po wykreślaniu z listy celów kolejnych osiągnięć w świecie naukowym, jest gotowa na całkiem nowe przedsięwzięcie. Northwood Space oficjalnie trafia tym samym do imponującego portfolio ambitnej przyszłej pani doktor, czyniąc ją osobą wyjątkową na firmamencie gwiazd Hollywood. Istotą niemal kosmiczną!

