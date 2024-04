Nie żyje wybitna szachistka Lisa Lane. "Grała jak mężczyzna"

- Męczyło mnie to, że jestem ciągle, w każdym środowisku, na każdym spotkaniu przedstawiana jako „mistrzyni szachów”. Ponadto czułam, że narażam swój tytuł, bo za każdym razem gdy mężczyzna zapraszał mnie do gry, próbowałam pokonać go przede wszystkim po to, aby udowodnić swoją kobiecą solidarność z koleżankami szachistkami. A nie chciałam już za każdym razem, gdy siadam do szachów, doświadczać tej presji. To nie było przyjemne uczucie – mówiła Lane w wywiadzie udzielonym „Sportowi Ilustrowanemu” w 2018 roku.

Mistrzynią być

Lane ukończyła studia na filadelfijskim uniwersytecie Temple. Była dwukrotnie zamężna: z artystą Walterem Richem (1959-1961), a następnie z dziennikarzem Neilem Hickey’em (od 1961 roku). Przyjaźniła się z szachistą Bobbym Fisherem, amerykańskim mistrzem świata w latach 70. Po zakończeniu oficjalnej kariery zajęła się wraz z mężem prowadzeniem sklepu z naturalną, ekologiczną żywnością o nazwie Amber Waves of Grain. Obiekt ten został później przekształcony w sklep z pamiątkami o nazwie Earth Lore Gems & Minerals. Pomimo radykalnej zmiany stylu życia słynna szachistka przyznawała, iż to właśnie czas spędzony przy szachownicy był dla niej najcenniejszy.

- Nigdy nie sądziłam, że rzeczy, których dokonywałam na szachownicy 40 lat temu, okażą się najważniejszymi w moim życiu – powiedziałą w rozmowie z Jennifer Shahade, autorką książki o zawodniczkach grających w szachy.

Lisa Lane zmarła 28 lutego w swoim domu w Carmel po długiej walce z chorobą nowotworową. Wiadomość o jej śmierci przedostała się do mediów dopiero pod koniec marca.