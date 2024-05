Matylda, królowa Belgii, ma polskie korzenie

Żadnych wpadek, żadnych skandali

Wraz z tytułem królowej na Matyldę spadły nowe obowiązki. „Jest pierwszą królową Belgii z wyższym wykształceniem. Była logopedą i miała własną praktykę w Brukseli. We wczesnych latach bycia księżną studiowała również psychologię - wówczas w ciąży z Elizabeth – i uzyskała dyplom. Konstytucja nie określa konkretnego zakresu obowiązków żony króla. Oczywiście jej głównym zadaniem jest zagwarantowanie ciągłości monarchii. I zrobiła to, rodząc czwórkę dzieci” – ocenia dziennikarz Wim Dehandschutter w belgijskim magazynie „Le vif”. Ale trudno jej rolę sprowadzić jedynie do matki książąt.

„Królowa wspiera króla w wykonywaniu jego obowiązków jako głowy państwa: odbywa liczne wizyty w terenie, utrzymuje regularny kontakt z obywatelami i bierze udział w oficjalnych działaniach, zarówno w Belgii, jak i za granicą. Królowa jest również zaangażowana w kwestie bliskie jej sercu, takie jak edukacja, ubóstwo, pozycja kobiet, tematy finansowe i zdrowie psychiczne” – czytamy na oficjalnej stronie belgijskiego dworu. Monarchini pomaga ludziom będącym w potrzebie za pośrednictwem licznych organizacji — wspiera młodych dorosłych, którzy spędzili dzieciństwo w instytucjach lub rodzinach zastępczych, wspiera tych, którzy walczą z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz wszelkimi formami przemocy wobec nich. Wspiera także UNICEF, Organizację Narodów Zjednoczonych i Światową Organizację Zdrowia. Angażuje się również w kwestie propagowania zrównoważonego rozwoju i osiągnięć medycyny. Brała udział w licznych misjach humanitarnych, zwłaszcza w Azji i Afryce. Coraz częściej towarzyszy jej w nich Elizabeth, przygotowywana do swojej przyszłej funkcji następczyni belgijskiego tronu. 30 maja 2023 r. królowa Matylda otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Hasselt za swoje zaangażowanie społeczne i sposób, w jaki podejmuje najważniejsze wyzwania naszych czasów.

Matylda, choć nie mogła przewidzieć swojej przyszłości i nie była do niej przygotowywana, jest oceniana jako urodzona królowa. Zawsze nienagannie i elegancko ubrana, dba o etykietę, ale jednocześnie stara się być blisko ludzi. Kiedy wyjeżdża do danego kraju lub przyjmuje jego delegację, zawsze jest starannie przygotowana z zakresu kultury i tradycji swoich gospodarzy czy gości. Przed oficjalną wizytą w Japonii przeczytała między innymi kultową książkę Jun’ichirô Tanizakiego o japońskiej koncepcji piękna, a przed wyjazdem do Demokratycznej Republiki Konga, byłej belgijskiej kolonii, obejrzała dokument Thierry'ego Michela o okrucieństwach popełnianych przez armię i milicję na terytorium tego państwa od ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r. do objęcia władzy przez obecnego prezydenta.

Belgijska królowa często powtarza, że ona i jej mąż tworzą solidny zespół. Filip chwali ją za pracowitość i wielokrotnie dziękował za to, co robi dla kraju. Dzielą się zadaniami, pracując razem nad niektórymi dokumentami i przygotowując oficjalne wizyty. Wspólnie dbają o relacje ze współpracownikami, przedstawicielami światowych monarchii i arystokracji, z liderami biznesu i przywódcami organizacji międzynarodowych.

Matylda jest pasjonatką kultury, sztuki i tańca. Uwielbia muzykę współczesną i klasyczną, gra na pianinie i interesuje się literaturą. W wolnym czasie królowa lubi spacerować, jeździć na rowerze, grać w tenisa i pływać, a także cieszyć się przyrodą i wspaniałymi plenerami – wyliczają służby prasowe belgijskiego dworu. W ubiegłą niedzielę wraz z 45 tysiącami osób wzięła udział w organizowanym od 44 lat biegu na 20 kilometrów w Brukseli.