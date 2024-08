Katharina Wagner. Historia kobiety, którą zarządza spuścizną wielkiego przodka

Wysoka blondynka, z otwartym spojrzeniem i inteligentnym humorem, wrażliwa ale i pewna siebie, nie wykazywała żadnych elitarnych fanaberii typowych dla „wysoko urodzonych“. Ale zgodnie z genami jej przodków — z energią i uporem dążyła do wytyczonego przez siebie celu: reżyserii opery. Wśród kobiet był to wtedy jeszcze zawód bardzo rzadki.

Już w 2002 roku, mając 24 lata Katharina Wagner wyreżyserowała w Würzburgu „Latającego Holendra“, jeden z najbardziej znanych utworów pradziadka. Historię opowiedziała z perspektywy feministycznej, odcinając się od dotychczasowych tradycyjnych interpretacji opery, co spowodowało falę krytyki. Dziś recenzenci przyznają, że już wtedy można było rozpoznać talent i pazur młodej reżyserki.

Katharina Wagner — stworzona do działania

Wrodzona ambicja i przebojowość prowadziły Katharinę Wagner na sceny Monachium, Budapesztu czy Berlina. Równolegle przejmowała coraz więcej obowiązków w Bayreuth, gdzie arbitralne rządy jej ojca stały się powodem coraz ostrzejszej krytyki. Po niespodziewanej śmierci matki, Gudrun Mack-Wagner, sprawy nabrały tempa i długoletni pryncypał, prawie 90-letni Wolfgang Wagner zgodził się w 2008 roku ustąpić ze swej funkcji na rzecz obu córek — pochodzącej z pierwszego małżeństwa Evy Wagner-Pasquier (rocznik 1945) oraz 30-letniej wtedy Kathariny Wagner. Dla obu kobiet ten zawodowy mariaż nie był łatwy. Mimo że nie znały się wcześniej osobiście (!) i dzieli je duża różnica wieku (33 lata), zdawały sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i obie przygotowały sumiennie nowy plan pracy. Mimo dobrych chęci z obu stron trochę jednak iskrzyło.

Powierzenie dyrekcji tak ważnej instytucji dwóm kobietom było wielkim krokiem w Niemczech, wtedy jeszcze niezbyt entuzjastycznie nastawionych do równouprawnienia. W rodzie Wagnerów mocne kobiety zawsze odgrywały jednak ważną rolę: Cosima, żona Ryszarda Wagnera czy jej synowa — Winifred.

Ta uwarunkowana genetycznie siła pozwoliła przyrodnim siostrom, Evie i Katharinie mimo kontrowersji przetrwać całą 7-letnią kadencję wspólnego dyrektoriatu. Dopiero od 2015 roku Katharina Wagner została jedyną menedżerką Bayreuther Festspiele z budżetem obejmującym 12 milionów euro. Obok obszernej administracji do jej obowiązków należy tworzenie programu artystycznego wraz z angażowaniem artystów — dyrygentów, reżyserów czy wybitnych wykonawców — muzyków, których kalendarz wypełniony jest co najmniej na 5 lat do przodu. Są wśród nich sławy takie jak Kirył Petrenko, wybitny dyrygent wagnerowski Pablo Heras-Casada, mezzosopranistka Elīna Garanča, tenor Piotr Beczała, czy bas baryton Tomasz Konieczny, który już od kilku lat jest w Bayreuth stałym wykonawcą partii Wotana. Katharina Wagner wykazała się często nie tylko wielką znajomością środowiska, ale też wyczuciem muzycznym, wrażliwością i odwagą w poszukiwaniu nowych talentów. Jej odkryciem był na przykład Tobias Kratzer, który od debiutu w Bayreuth stał się najbardziej rozchwytywanym reżyserem operowym w Niemczech.