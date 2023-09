Przepisy prawa są po coś. I obowiązują również Magdalenę C.

Zgodnie z danymi wynikającymi z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny za rok 2020, około 12,5% Polaków w wieku 15-64 lat przyznaje się do regularnego nadużywania alkoholu. Oznacza to, że osoby te (we własnej ocenie) piją dużo i często, a zachowanie to ma negatywny wpływ na ich zdrowie i życie. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje zaś, że w 2020 r. uzależnienie od alkoholu było jednym z najczęstszych rodzajów leczenia uzależnień. Faktem jest też i to, że na gruncie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terytorium Polski obowiązuje ogólny zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych (nieliczne wyjątki dotyczą piwa).

Tymczasem bodaj najczęstsze komentarze internautów publikowane pod artykułami odnoszącymi się do postawienia prokuratorskiego zarzutu Magdalenie C. cenionej i popularnej aktorka Magdalena C. w okresie czerwca do sierpnia 2023 roku, wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadziła reklamę napoju alkoholowego (wódki), brzmią: „Szkoda, że prokuratorzy nie są tak gorliwi w innych, aferowych sprawach.”, „Strach wyjść na ulicę jak tacy przestępcy chodzą”, „A może prokuratura zajęłaby się poważniejszymi sprawami”, „Suplementy diety też są szkodliwe, a nikt nie zakazuje celebrytom ich reklamowania”.

Zapoznając się z wpisami na temat sprawy, trudno nie odnieść wrażenia, że zdaniem mającej dostęp do internetu części społeczeństwa, wobec prawa są równi i równiejsi, a przepisy bywają oceniane jako mniej lub bardziej trafne w zależności od tego, czy zarzut ich łamania kierowany jest pod adresem osób darzonych przez nas sympatią albo niechęcią. Co istotne, jeśli zjawisko to prześledzimy w dłuższej perspektywie czasowej i odniesiemy także do innych niż reklama alkoholu zachowań, relatywizowanie reguł i usprawiedliwianie naruszeń odnoszą się w równym stopniu niemal do wszystkiego, począwszy od zakazu parkowania na miejscu przeznaczonym dla kierowców z niepełnosprawnościami (ja tylko na momencik), przez prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu (tak naprawdę nic nie zrobiłem, skoro nikomu nie stała się krzywda), stosowanie kar fizycznych wobec dzieci (tylko w celach wychowawczych), czy przywłaszczenia sobie mienia o znacznej wartości (wszak wszyscy kradną).

Problem polega jednak na tym, że zjawisko relatywizowania norm prawnych jest niebezpieczne, a przymykanie oka na zachowania z nimi sprzeczne może prowadzić do przesuwania granic. Raz dojdziemy do wniosku, że skoro w gruncie rzeczy nikt konkretny na tym nie ucierpiał, to można ukraść ze sklepu batonik, innym razem, że nic złego się nie dzieje, jeśli Prezes Trybunału Konstytucyjnego wpadnie do szefa rządzącej partii na obiad, o ile nie będą wówczas ustalali wiodącej linii orzeczniczej danego składu, a przynajmniej nie w najważniejszych sprawach.