Paulina Szewioła: Szkodliwy trend na "bycie panią domu”

Warto wiedzieć, na co się decyduje

I o ile nie zamierzam krytykować niczyich życiowych wyborów to dobrze, aby były one podejmowane świadomie. A o konsekwencjach artykuł niestety milczy.

A te są niebagatelne.

Pierwsza kwestia to brak zabezpieczenia na starość. Co prawda głównym kryterium do uzyskania emerytury jest wiek (dla kobiet wynosi 60 lat) i wpłata choćby jednej składki do ZUS. Problem w tym, że przy takim scenariuszu będzie ona w najlepszym wypadku wynosić kilka złotych. Nie może też zostać podwyższone do ustawowego minimum (od marca 2024 r. to 1780,96 zł ), gdyż na świadczenie w minimalnej wysokości mogą liczyć jedynie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Co prawda w naszym systemie istnieje instytucja tzw. matczynej emerytury. Ma ona zapewnić środki utrzymania m.in. kobietom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby zająć się dziećmi lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. O wsparcie może się ubiegać matka po ukończeniu 60. roku życia, która urodziła i wychowała (bądź tylko wychowała) co najmniej czworo dzieci. Mam jednak wątpliwości czy o takie osoby chodziło w artykule, do którego nawiązuję. „Łagodne i kobiece życie” to raczej nie codzienność matek czwórki dzieci.

Zakładając nawet, że wskazany trend przestanie być modny i jego orędowniczki w pewnym momencie się ockną i zdecydują na podjęcie aktywności zawodowej, to i tak wysokość ich emerytury może ich rozczarować. Tylko w 2023 r. najwięcej, bo aż 42,5 proc. emerytek pobierało świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł. Emerytury tej grupy obniżane są standardowo m.in. przez przerwy spowodowane macierzyństwem czy pełnieniem funkcji opiekuńczych.