Joanna Parafianowicz: Cieszący się renomą adwokat nie wykupi standu na targach rozwodowych

Czy małżeństwo zapoczątkowane wielomiesięcznymi przygotowaniami i zaciągniętym na organizację zaślubin kredytem przetrwa dłużej i będzie lepsze niż to, na które nie wydano fortuny i przy którego planowaniu nie wypruto sobie żył? Z pewnością nie. Wie o tym nie tylko każdy rozsądnie myślący człowiek, ale i niemal wszyscy prawnicy rozwodowi. Szczęśliwe pożycie zależy bowiem zwykle od poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, umiejętności poszukiwania kompromisu i konsekwencji. Śmiem zatem twierdzić, że potrzeba zorganizowania targów nie stanowi odpowiedzi na potrzebę klienta, lecz jest o niego wołaniem. Podobnie zatem jak targi ślubne kreują zapotrzebowanie na określone dobra i usługi nastawione są na sprzedaż, tak targi rozwodowe stanowić będą w istocie apel o skorzystanie z usług: prawników, detektywów i specjalistów od asekuracji majątku skierowany do potencjalnych rozwodników.

Czy lekarza do przeszczepu serca szukalibyśmy na targach? Z pewnością nie, bo w tak delikatnych kwestiach oczekujemy pozytywnych rekomendacji stanowiących potwierdzenie doświadczenia i kwalifikacji. Myślę, że podobne kryteria warto odnosić do prawników i choć z pewnością zdarzyć się mogą rodzynki – cieszący się renomą adwokat nie wykupi standu na targach rozwodowych po to, by swym urokiem przyciągnąć do kancelarii nowych klientów, a realizujący się zawodowo radca nie wydrukuje ulotek na temat swojej praktyki, aby rozdawać je przy kasach.

Organizowanie biznesu wokół tego, co dla wielu ludzi stanowi jedną z największych życiowych porażek i kreowanie zapotrzebowania na narzędzia, które w miejsce uciszania konfliktu będą go w wielu wypadkach niepotrzebnie eskalować, nie można ocenić inaczej jak negatywnie. Bazując zaś na kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym i codziennym przyglądaniu się temu jak profesjonaliści burzą, a nie budują mosty między ludźmi, stwierdzam, że żyłki do interesów nie mam za grosz. Z tej przyczyny na targach się nie spotkamy.