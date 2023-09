Czym się różni chemex od dripa? Te metody parzenia kawy robią furorę

Jak najbardziej, głównie poprzez mnogość możliwości zaparzania – inne temperatury zaparzania, inne gramatury umielenia kawy, inny rodzaj umielenia i jesteśmy w stanie poświęcić bardzo dużo czasu na odnalezienie idealnego smaku danego ziarna. Potem można zacząć je porównywać do innych kaw – tych samych, ale wypalonych przez inne palarnie i w ten sposób zabawa może nie mieć końca.

Przy tego rodzaju kawie niezwykle ważna jest jakość wszystkich elementów – od wody, przez ziarna, na sprzęcie kończąc. Dlaczego?

Aby wydobyć z danego ziarna jego najlepszy smak, nic nie może wpływać na zafałszowanie tego smaku. Natomiast pierwszą najważniejszą rzeczą, która musi mieć najwyższą jakość, są same ziarna kawy. Jeżeli wybierzemy ziarna słabej jakości, to nawet wybitny sprzęt nie da nam dobrego naparu. A potem zwracamy uwagę na kolejne elementy: młynek, który nie będzie dobrze mielił tylko np. miażdżył ziarna wpłynie to na dalszy jej smak. Woda też powinna być odpowiednio dobrana - najlepsza jest kranówka przepuszczona przez filtry, które oczyszczają ją z minerałów, ale także zmiękczają w przypadku występowania twardej wody. Na koniec samo zaparzanie: jeżeli będziemy używać sprzętu niskiej jakości, będzie on wpływał znacząco na ostateczny smak naparu.