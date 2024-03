27 marca Dzień Sera. Odkrycie dotyczące jego produkcji w Polsce tysiące lat temu zaskakuje

Wnioski na temat tego, jaki ser i kiedy produkowano w Polsce, wysnuto na podstawie znalezisk ceramiki. Naczynia z okresu neolitu odkryto na terenie Kujaw i przeprowadzono na nich badania. Odnalezione przedmioty miały dziury do odsączania, kształt naczyń sugerował także, że mogły służyć do produkcji sera. Potwierdziła to analiza – znaleziono na nich pozostałości mleka. Ser, który najprawdopodobniej w nich powstawał, zdaniem naukowców przypominał... mozzarellę - dziś kojarzącą się Polakom przede wszystkim z kuchnią włoską.

Reklama

Mozzarella z polskimi korzeniami

- Odkrycia archeologiczne pokazują, że produkcja tego wyjątkowego przysmaku ma korzenie sięgające ponad 7 tysięcy lat wstecz — mówi Małgorzata Koska-Stępak z serowarni "Na Zielonej Łące" z Zielonej Góry. - Pradawni mieszkańcy Kujaw już wtedy wytwarzali sery, używając do tego specjalnych naczyń przypominających dzisiejsze cedzaki. Co więcej, odkrycia te pokazują, że najstarsze świadectwa produkcji sera w Europie środkowej pochodzą właśnie z Kujaw. Ale w tym wszystkim jest coś jeszcze bardziej zaskakującego — według tych badań, do współczesnych serów najbliżej nie było żadnej polskiej odmiany sera, ale mocno kojarzonej z Włochami mozzarelli. Dodatkowo, warto zauważyć, że proces tworzenia sera w tamtych czasach był zupełnie odmienny niż dzisiaj. Produkowano go, wykorzystując prymitywne naczynia, które choć różniły się od współczesnych, miały pewne podobieństwa w swojej konstrukcji. Te odnalezione, o średnicy do 20 cm i pojemności około 5 litrów, przypominały odwrócone klosze z otworami po bokach, co przypominało dzisiejsze cedzaki, ale z dużo mniejszymi otworami. Mleko wlewano do tych sit, gdzie musiało się odstać i ściąć dzięki dodatkowi podpuszczki. Dopiero zagęszczone mleko było podgrzewane i odsączane przez większy otwór na spodzie, zatykany kawałkiem tkaniny — wyjaśnia.

Czytaj więcej Zdrowie Kiszonki nie każdemu wyjdą na zdrowie. Kto powinien na nie uważać? Influencerka Alicja Janowicz zamieściła ostatnio na Instagramie post, w którym poruszyła ważną jej zdaniem kwestię. Uważa, że wbrew upowszechnianemu od dawna przekonaniu kiszonki (a przy okazji także nabiał) to produkt, który nie każdemu służy. Czy ma rację?

Co kraj, to ser

W antycznych czasach różne kultury, od starożytnych Rzymian po chińskie dynastie, miały swoje własne unikalne sposoby produkcji sera. Tworzono jego regionalne smaki i style, które są dziedziczone do dzisiaj. Kultury śródziemnomorskie doskonaliły sztukę wytwarzania sera, podczas gdy Skandynawowie preferowali techniki przechowywania sera w lodzie, tworząc wyjątkowe smaki dostępne tylko w północnych regionach.

Dziś w Europie przede wszystkim Francja słynie z bogatego wyboru serów, które odzwierciedlają różnorodność krajobrazu i klimatu. Od kremowego brie do intensywnego roquefort — francuskie sery mają długą historię i są nieodłączną częścią lokalnej kuchni. Włochy z kolei są domem dla serów takich jak parmigiano-reggiano czy mozzarella, które stanowią podstawę wielu klasycznych włoskich dań, takich jak lasagne czy pizza.