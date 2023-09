Kurtyna Kobiet. Wyjątkowy projekt w Teatrze Słowackiego

W tym roku mija 130 lat od otwarcia Teatru Słowackiego w Krakowie. Budynek, w którym się znajduje, uchodził na początku istnienia za ekstrawagancki i był pierwszym w tym mieście obiektem zasilanym prądem. Do dziś ta neobarokowa budowla, zaprojektowana przez Jana Zawiejskiego, jest zaliczana do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Podczas otwarcia teatru, wówczas noszącego nazwę Teatru Miejskiego, 21 października 1893 roku była obecna krakowska elita. Wśród gości zabrakło jednak miejsca dla kobiet i budowniczych.

130 lat później Teatr w Krakowie oddaje głos wykluczonym, pogardzanym i wyśmiewanym. „Damy mikrofon ludziom, którzy wcześniej po niego nie sięgali, albo bali się sięgać. Damy im go jednak nie po to, by mogli opowiedzieć nam swoją historię, czule podzielić się swoimi troskami, ale by mogli wykrzyczeć swój ból i swoją wściekłość, by wzniecili rewolucyjny ogień, który wypali wszystko, co złe” – czytamy w informacji prasowej dotyczącej sezonu artystycznego 2023/2024.

Kurtyna Kobiet: Upamiętnienie 130 krakowianek

Wyrazem oddania głosu wykluczonym, w nawiązaniu do otwarcia Teatru 130 lat temu, jest wyjątkowy projekt - Kurtyna Kobiet. Pomysł stworzenia ręcznie tkanej, poświęconej krakowskim kobietom kultury kurtyny należy do Małgorzaty Markiewicz i Krzysztofa Głuchowskiego - dyrektora Teatru.

Artystka w swoich pracach często podejmuje temat kobiet w różnych kontekstach - wykorzystując techniki tkackie i hafciarskie. Poza autorką projektu kurtynę tworzą także podlaskie tkaczki Bernarda Rość i Lucyna Kędzierska, krakowskie hafciarki ze Stowarzyszenia LUD-Art przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie, a także teatralne krawcowe. Znajdą się na niej nazwiska 130 krakowianek, które były ważnymi postaciami w życiu społecznym, patriotycznym oraz artystycznym miasta.