Producentka "Znachora": Film ten dedykuję tacie, który też był lekarzem

Magdalena Szwedkowicz: Inaczej opowiadamy o postaciach kobiecych

Stworzenie kolejnej, trzeciej już filmowej adaptacji „Znachora” to nie lada wyzwanie. Ta z 1981 roku od lat bije rekordy popularności. Jest regularnie emitowana w telewizji podczas świąt i trudno znaleźć osobę, która nie kojarzyłaby sceny, w której na sali sądowej okazuje się, że tytułowy znachor to doktor Wilczur.

- Wiadomo, że było to duże wyzwanie, ale życie właśnie na tym polega. Towarzyszyli mi jednak wspaniali ludzie, którzy mieli dobrą motywację, bo myśleli o tym, co jest właściwe dla historii i filmu. Daliśmy z siebie wszystko. Każda osoba pracująca na planie podczas produkcji i na etapie postprodukcji włożyła w to całe swoje serce – mówi producentka. - Motywowała nas chęć opowiedzenia pięknej historii, którą warto przekazywać wielu pokoleniom, bo film jest o szlachetności, dążeniu do prawdy, relacji ojca i córki o ich miłości, poświęceniu i bezinteresowności – dodaje.

Widzów, którzy z niecierpliwością czekają na premierę „Znachora” na Netflixie, z pewnością ciekawi, na czym będzie polegało nowatorstwo produkcji z 2023 roku. Magdalena Szwedkowicz uchyliła rąbka tajemnicy.

- Film jest adaptacją książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku. Wtedy ludzie żyli inaczej, w zupełnie innym tempie. Dzisiaj żyjemy bardzo szybko. Czas jest największym ograniczeniem. W filmie mamy umowny świat baśni, odczarowujemy tamte czasy, a przede wszystkim inaczej opowiadamy o postaciach kobiecych. Nie boimy się mówić o nierównościach społecznych, jakie wówczas miały miejsce czy o seksie przedmałżeńskim. Wychodzimy poza cliché , poza standard myślenia o 20-leciu międzywojennym jako czasach, w których kobieta jawi się jako ta grzeczna, ułożona i najlepiej stojąca przy garach. To przecież nieprawda – mówi producentka.