To nie ma być walka płci. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich o Festiwalu w Gdyni

Dość niespodziewanym zwycięzcą 48. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni okazał się „Kos” w reżyserii Pawła Maślony.

- "Kos" to opowieść o tym, że przemoc rodzi przemoc; wojna w Ukrainie sprawiła, że wszystko, co zostało napisane w scenariuszu, nabrało zupełnie innego, realnego wydźwięku - powiedział w rozmowie z PAP reżyser. „Kos” to film kostiumowy opowiadający o dziejach Tadeusza Kościuszki i zdaniem krytyków stanowi antywojenny manifest.

Pełna lista nagrodzonych na 48. Festiwalu Filmowym w Gdyni

Złote Lwy: "Kos" w reżyserii Pawła Maślony

Srebrne Lwy: "Imago" w reżyserii Olgi Chajdas