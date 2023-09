Na Bałkanach najlepiej być turystą. Lana Bastašić o życiu w "trudnym miejscu"

Jaka jest recepta?

Na pewno nie nacjonalizm. Przeciwnie, powinniśmy starać się utrzymać państwa jednoczące różne narody, w których każda religia jest mile widziana. Rzeczywistość jest jednak trudna. Kiedy mówię w Banja Luce, że jestem z Bośni, to traktowana jestem jak zdrajczyni. Powinnam przecież powiedzieć, że jestem z Republiki Serbskiej (części BiH, której nie należy mylić z Serbią – red.). Na dodatek gospodarka kraju jest bardzo słaba i mnóstwo młodych ludzi wyjechało. Pod tym względem jesteśmy w niechlubnej światowej czołówce i Bośnia zamienia się w kraj starych ludzi, którzy wciąż głosują na tych samych polityków i nic się tam nie zmienia. Gdy przyjeżdżam do rodziny, wciąż widzę te same twarze działaczy, co przed laty. Nabijają sobie punkty polityczne, podsycając nacjonalizmy i przywołując dawne mity, jakby nie widzieli, co się dzieje. Nie jestem więc przesadną optymistką, ale staram się wierzyć, że historia się nie powtórzy.

Dlatego właśnie wyjechała pani z kraju? Przez brak perspektyw życiowych?

Byłam na tyle uprzywilejowana, że mogłam wybrać miejsce, do którego wyjadę. Podkreślam to, bo dzisiaj wielu ludzi nie ma tego wyboru, po prostu muszą opuścić swój dom i kraj. Nie jestem więc emigrantką, uchodźczynią ani wypędzoną. Mieszkałam z matką, mogłam spokojnie się uczyć i skończyć studia, ale i tak najlepszą pracę, jaką mogłam zdobyć, to praca sekretarki za 400 euro miesięcznie, co uznawano za dobre wynagrodzenie. To Bośnia, trudno oczekiwać luksusów... Mogłam też wstąpić do partii politycznej i na tej drodze starać się o lepszą pracę, ale nie chciałam tego, a jednocześnie pragnęłam się usamodzielnić. Dlatego, korzystając ze swoich certyfikatów językowych i możliwości podjęcia pracy jako nauczycielka angielskiego, zdecydowałam się wyjechać.

Sara w pani książce „Złap zająca” też wyjechała. Nie żałuje, ale też nie wygląda na spełnioną za granicą.

Rzeczywistość w Bośni potrafi być niezwykle przytłaczająca i tak bardzo uprzedmiotowić człowieka. Wiedziałam, że jak zostanę, to zgorzknieję, stanę się cyniczna albo wpadnę w depresję, a to nikomu w niczym nie pomoże. Zagrzeb nigdy nie był dla mnie opcją, wyjechałam stamtąd w wieku czterech lat, prawie nie pamiętam tego okresu, a poza tym bycie Serbką w Zagrzebiu nie należy do najprzyjemniejszych okoliczności. Moja siostra z kolei mieszka w Belgradzie i nawet byłam u niej przez pewien czas, ale to nie jest miasto, w którym chcę żyć. Jest bardzo zanieczyszczone, a na dodatek źle zorganizowane, więc jak nie urodziłaś się tam albo przez lata nie wyhodowałaś grubej skóry, to szybko staniesz się znerwicowana. To piękne miasto na wycieczkę, ale trudno w nim żyć. Wciąż jednak mam tam przyjaciół i w sercu czuję miłość do Belgradu.