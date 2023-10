Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych. Dwie Polki w półfinale

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych

Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się we wrześniu 2018 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie, organizowana jest niezmiennie przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Jej zwycięzcą został Polak – Tomasz Ritter. Ideą Konkursu jest dążenie do przywrócenia autentycznego brzmienia muzyki Fryderyka Chopina. Pianiści wykonują konkursowy program na instrumentach z epoki, by jak najbardziej zbliżyć się do oryginału, jakim dysponował kompozytor.

Harmonogram konkursu podzielony jest na trzy etapy: pierwszy i drugi to recitale solowe, których repertuar – oprócz dzieł Chopina – obejmuje wybrane utwory Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz polonezy polskich kompozytorów, tworzących w pierwszej połowie XIX wieku. W trzecim etapie sześciu finalistów wykona wybrane przez siebie utwory Chopina z {OH} Orkiestrą Historyczną Martyny Pastuszki.

Uroczysty koncert laureatów odbędzie się 15 października o godz. 19 w Filharmonii Narodowej.